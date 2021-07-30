Вот это поворот: Как модуль "Наука" сдвинул МКС и график полётов NASA Через несколько часов после инцидента запуск на орбиту американского корабля Starliner перенесли. Совпадение? Не думаем! 30 июля, 14:36 Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

О том, что произошло на Международной космической станции спустя примерно два часа после успешной пристыковки к ней модуля "Наука", мир узнал из трансляции NASA. Приводим отрывок одного из сообщений:

Это Центр управления полётами в Хьюстоне. Прошло уже полтора часа с тех пор, как Международная космическая станция временно потеряла ориентацию в результате случайного включения двигателей только что прибывшего многофункционального лабораторного модуля "Наука". Причины инцидента неизвестны. Станция изменила положение примерно на 45 градусов Фрагмент сообщения во время трансляции NASA

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5 — NASA (@NASA) July 29, 2021

По приведённой информации, инцидент случился 29 июля 2021 года в 19:45 по Москве, в это время шли работы по интеграции модуля с МКС. Напомним, он пристыковался в 16:26.

— Я могу подтвердить, что двигатели всё ещё работают, мы можем ощущать это, — рапортовал Центру управления полётами в районе 20 часов космонавт Олег Новицкий, который находится на борту.

На МКС сейчас также космонавт Пётр Дубров и астронавты Марк Томас Ванде Хай, Тома Песке, Хосиде Акихико, Кэтрин Меган Макартур и Роберт Шейн Кимбро.

Космонавты на борту станции Олег Новицкий и Пётр Дубров (в момент инцидента. — Прим. Лайфа) были в процессе производимых работ, пытались открыть шлюз "Науки" после того, как открыли шлюз со стороны обслуживающего модуля в стыковочном узле российского сегмента Международной космической станции Фрагмент сообщения во время трансляции NASA

Тома Песке отчитался, что европейское оборудование не пострадало и снаружи станции не наблюдается никаких повреждений.

Никакой опасности для членов экипажа не было. Они провели внутри восстановительные работы, в них также участвовала команда Центра управления полётами здесь, в Хьюстоне, так же как и российского Центра управления полётами в подмосковном Королёве. Двигатели обслуживающего модуля "Звезда" были включены для восстановления баланса после смещения, произведённого двигателями "Науки" Фрагмент сообщения во время трансляции NASA

По озвученным во время трансляции данным, для восстановления нормального положения станции использовали также двигатели грузового корабля "Прогресс". Спустя примерно час волна паники схлынула: станцию вернули в нормальное положение, никто не пострадал, все системы в норме. Вот сообщение из пресс-службы "Роскосмоса" в 20:44:

Идёт процесс перевода модуля "Наука" из полётного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле Сообщение от пресс-службы "Роскосмоса"

Между тем Хьюстон примерно в 21:15:

Специалисты российского Центра управления полётами подтвердили, что им удалось произвести настройку двигательной системы "Науки", чтобы предотвратить повторение неожиданного включения двигателей Фрагмент сообщения во время трансляции NASA

В "Роскосмосе" позже сообщили, что открытие переходных люков перенесли на вечер 30-го числа. И опровергли заявление NASA о том, что российская сторона возглавит расследование причин инцидента на борту "Науки".

В "Роскосмосе" удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля "Наука" с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами NASA, создаваться не будет, ситуация принята как штатная Источник в ракетно-космической отрасли

События на борту МКС позже описал генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

— Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом. Эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда". В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и многоцелевого лабораторного модуля работают нормально. Создан надёжный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией. Сейчас экипаж занят выравниванием давления в модуле "Наука", — рассказал он.

В свою очередь, руководитель полёта американского сегмента МКС Зебулон Сковилль опубликовал короткий, но довольно эмоциональный пост в "Твиттере".

Никогда ещё я: 1) так не гордился командой, которая сидит в Центре управления полётами, и командой, которая работает на МКС; 2) до сих пор не сообщал об инциденте на борту космического корабля; 3) так не радовался, что все солнечные панели и радиаторы на месте Зебулон Сковилль Руководитель полёта американского сегмента МКС

Lead MLM Flight Director Greg Whitney and I split the shift today. Never have I ever: 1)been prouder of the team that sits in MCC and lives on @Space_Station, 2)had to declare a spacecraft emergency until now, 3)been so happy to see all solar arrays + radiators still attached. https://t.co/Bmox4WVZsn — Zebulon Scoville (@Explorer_Flight) July 29, 2021

Около полуночи пришла ещё одна новость: запланированный на 30 июля запуск американского корабля Starliner компании Boeing отложен.

— Этот шаг позволяет команде Международной космической станции продолжить работу по проверке недавно прибывшего модуля "Наука" "Роскосмоса" и убедиться, что станция будет готова к прибытию Starliner, — написано в официальном блоге NASA.

Менеджер коммерческой программы полётов NASA Стив Стич заявил, что Starliner полетит не раньше 3 августа. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА "Новости", что на самом деле причина переноса старта заключается в технической неготовности корабля. Напомним, 20 декабря 2019 года корабль Boeing уже отправляли к МКС, но он не смог пристыковаться: из-за неполадок в системе отсчёта времени аппарат не вышел на расчётную орбиту, случился перерасход топлива, в итоге Starliner пришлось вернуть на Землю.

— Они использовали "Науку" как повод. Но в любом случае нет смысла торопить запуск. Если были какие-то проблемы с "Наукой", то везти на орбиту ещё один сырой агрегат, который то ли работает, то ли нет, будет неразумно. Вполне можно будет воспользоваться задержкой запуска Starliner, чтобы ещё раз спокойно проверить его программное обеспечение, — заявил в интервью Лайфу известный популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос" Виталий Егоров.

Авторы Адель Романенкова