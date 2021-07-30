Дочь госпитализированного актёра Стеклова подтвердила наличие у него коронавируса

Госпитализированный с коронавирусом актёр Владимир Стеклов чувствует себя хорошо. Об этом рассказала его дочь Агриппина. Наличие инфекции подтвердилось, но в лёгких нет поражений.

"Владимир Александрович чувствует себя хорошо, у него действительно подтвердили коронавирус, при этом по результатам КТ у него нет поражения лёгких", — сказала она в беседе с РИА ФАН.

Агриппина добавила, что её отец находится в обычной палате, а не в реанимационном отделении.

Напомним, народного артиста РФ Владимира Стеклова госпитализировали с подозрением на коронавирус 29 июля. Сообщалось, что вместе с 73-летним артистом заболела и его супруга Ирина, она находится дома с маленькой дочерью.