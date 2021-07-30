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Дочь госпитализированного актёра Стеклова подтвердила наличие у него коронавируса

При этом на данный момент её отец находится в обычной палате, а не в реанимационном отделении.

30 июля, 16:28
<p>Фото © ТАСС / Тараканов Вадим</p>

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Госпитализированный с коронавирусом актёр Владимир Стеклов чувствует себя хорошо. Об этом рассказала его дочь Агриппина. Наличие инфекции подтвердилось, но в лёгких нет поражений.

"Владимир Александрович чувствует себя хорошо, у него действительно подтвердили коронавирус, при этом по результатам КТ у него нет поражения лёгких", — сказала она в беседе с РИА ФАН.

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Агриппина добавила, что её отец находится в обычной палате, а не в реанимационном отделении.

Напомним, народного артиста РФ Владимира Стеклова госпитализировали с подозрением на коронавирус 29 июля. Сообщалось, что вместе с 73-летним артистом заболела и его супруга Ирина, она находится дома с маленькой дочерью.

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Владимир Стеклов — заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Его карьера в кино началась поздно: в первый раз на пробы он пришёл в 35 лет. Но недостатка в ролях у него не было никогда — в его фильмографии около сотни картин. Среди них "Криминальный квартет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Олигарх", "Гагарин. Первый в космосе", а также сериалы "Кадетство", "Солдаты", "Молодёжка". Подробнее о творчестве и личной жизни артиста читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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