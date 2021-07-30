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Лукашенко распорядился отправить Тихановской несколько пачек "печенюшек"

Белорусский лидер подколол представителей Белого дома за привычку угощать "борцов с режимом" в разных странах мира.

30 июля, 16:12
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL, © Kevin Dietsch / Getty Images</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL, © Kevin Dietsch / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал встречу своего американского коллеги Джо Байдена с оппозиционеркой Светланой Тихановской. В частности, политик высмеял привычку представителей Белого дома угощать "печеньками" "борцов с режимом" в разных странах мира.

"Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию — и дать печенюшку. Если там уж действительно с печеньем проблемы, надо отправить несколько пачек", — с иронией отметил Лукашенко, дав указание премьер-министру Роману Головченко.

Тот в ответ заверил, что поручение принято к исполнению.

"Отправим", — сказал он.

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Ранее Лайф сообщал, что лидер белорусской оппозиции восторженно делилась подробностями встречи с президентом Байденом и рассказала, как политик за недолгую встречу успел накормить её печеньками из Белого дома. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала ироничный пост о "печеньках", сравнив это угощение с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в Сети.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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