Лукашенко распорядился отправить Тихановской несколько пачек "печенюшек"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал встречу своего американского коллеги Джо Байдена с оппозиционеркой Светланой Тихановской. В частности, политик высмеял привычку представителей Белого дома угощать "печеньками" "борцов с режимом" в разных странах мира.

"Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию — и дать печенюшку. Если там уж действительно с печеньем проблемы, надо отправить несколько пачек", — с иронией отметил Лукашенко, дав указание премьер-министру Роману Головченко.

Тот в ответ заверил, что поручение принято к исполнению.

"Отправим", — сказал он.