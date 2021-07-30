НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка вылечилась от ковида спустя рекордные 318 дней после заражения

У пациентки вовсе не было антител во время болезни, и вирус эволюционировал вдвое быстрее, чем обычно.

30 июля, 15:57
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

Жительница России с ослабленным иммунитетом вылечилась от коронавируса спустя 318 дней после заражения. Это рекордная продолжительность болезни, говорится в исследовании на портале Research Square.

"За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых присутствовали к концу периода исследования", — говорится в исследовании.

В Подмосковье врачи вылечили от ковида 101-летнюю пенсионерку

В Подмосковье врачи вылечили от ковида 101-летнюю пенсионерку

Как пояснил один из авторов исследования, профессор Сколтеха, доктор биологических наук Георгий Базыкин в "Фейсбуке", это самый долгий случай, однако не единственный. Но в данном специалисты выявили примечательную особенность: у пациентки полностью отсутствовали антитела. К тому же вирус эволюционировал почти вдвое быстрее, чем обычно. А такая ускоренная эволюция указывает на то, что он пытался к чему-то адаптироваться, заметил специалист.

Учёные предполагают, что эволюция инфекции связана с "бегством вирусных пептидов от презентации на HLA-аллелях этой самой пациентки — то есть от Т-клеточного иммунитета".

Ранее ревматолог перечислила аутоиммунные заболевания, которые вызывает коронавирус. Врач отметила, что симптомы таких недугов проявляются не сразу. Они могут дать знать о себе через один, три или шесть месяцев.

Учёные из Великобритании нашли способ быстро вылечить пациентов с коронавирусом

Учёные из Великобритании нашли способ быстро вылечить пациентов с коронавирусом

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Дочь госпитализированного актёра Стеклова подтвердила наличие у него коронавируса

сегодня в 16:28

В состоянии певицы МакSим наметилась положительная динамика

вчера в 12:23

ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса

сегодня в 15:56

Рогозин назвал человеческий фактор причиной включения двигателей модуля "Наука"

сегодня в 16:58

Новак подтвердил возможность введения запрета на экспорт бензина в ближайшее время

сегодня в 16:39

Новости партнеров

Layer 1