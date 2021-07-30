Россиянка вылечилась от ковида спустя рекордные 318 дней после заражения
У пациентки вовсе не было антител во время болезни, и вирус эволюционировал вдвое быстрее, чем обычно.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Жительница России с ослабленным иммунитетом вылечилась от коронавируса спустя 318 дней после заражения. Это рекордная продолжительность болезни, говорится в исследовании на портале Research Square.
"За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых присутствовали к концу периода исследования", — говорится в исследовании.
Как пояснил один из авторов исследования, профессор Сколтеха, доктор биологических наук Георгий Базыкин в "Фейсбуке", это самый долгий случай, однако не единственный. Но в данном специалисты выявили примечательную особенность: у пациентки полностью отсутствовали антитела. К тому же вирус эволюционировал почти вдвое быстрее, чем обычно. А такая ускоренная эволюция указывает на то, что он пытался к чему-то адаптироваться, заметил специалист.
Учёные предполагают, что эволюция инфекции связана с "бегством вирусных пептидов от презентации на HLA-аллелях этой самой пациентки — то есть от Т-клеточного иммунитета".
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