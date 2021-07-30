Инфекционист рассказала, сколько детей с ковидом переводят на ИВЛ

Главный детский инфекционист Филатовской больницы Елена Дондурей объяснила, какие дети, заболевшие коронавирусом, нуждаются в подключении к ИВЛ, а в каких случаях этого можно избежать. А также о том, как новые мутации вируса влияют на здоровье детей. Об этом сообщает spbdnevnik.ru.

"Практически все дети с тяжёлым течением CoViD-19 у нас переводятся под наблюдение реаниматологов. Уже в отделении реанимации в ИВЛ нуждался каждый пятый. На ИВЛ попадают в подавляющем большинстве дети с тяжёлой сопутствующей патологией в стадии суб-, декомпенсации: с заболеваниями сердца и лёгких, центральной нервной системы, ожирением", — отметила Дондурей.

Врач также перечислила симптомы, заметив которые у детей стоит обратиться к врачу: частое и/или затруднённое дыхание, западание межреберий и надключичной ямки при дыхании, раздувание крыльев носа при дыхании; кряхтящее или стонущее дыхание; эпизоды прекращения дыхания; кивательные движения головы, синхронные со вдохом; хрипы, невозможность пить, изменение цвета кожи и слизистых. Во вторую очередь — выраженная, продолжительная и плохо переносимая лихорадка.