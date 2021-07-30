ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса. Об этом он заявил в пятницу на брифинге в Женеве.

"Мы предупреждали, что вирус, вызывающий CoViD-19, будет видоизменяться, ещё с момента первых сообщений о нём. Таким образом, уже возникли четыре штамма, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться ещё больше", — рассуждает Гебреисус.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что резкий рост заболеваемости в последние недели обусловлен в значительной степени "крайне заразным дельта-вариантом, который сейчас обнаружен не менее чем в 132 странах".