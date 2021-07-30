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ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса

При этом рост заболеваемости в последние недели эксперты организации объясняют именно дельта-вариантом, который сейчас обнаружен не менее чем в 132 странах.

30 июля, 15:56

Фото © Pexels

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса. Об этом он заявил в пятницу на брифинге в Женеве.

"Мы предупреждали, что вирус, вызывающий CoViD-19, будет видоизменяться, ещё с момента первых сообщений о нём. Таким образом, уже возникли четыре штамма, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться ещё больше", — рассуждает Гебреисус.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что резкий рост заболеваемости в последние недели обусловлен в значительной степени "крайне заразным дельта-вариантом, который сейчас обнаружен не менее чем в 132 странах".

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Эпидемиолог сообщил об увеличении длительности заболевания ковидом при дельта-штамме

Напомним, что специалисты ВОЗ уже перестали отслеживать "российский" штамм ковида. Также был понижен статус опасности калифорнийского варианта коронавируса "эпсилон".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что у грудных детей стали в 26 раз чаще выявлять дельта-штамм коронавируса. В ВОЗ назвали эту разновидность ковида доминирующей на ближайшие месяцы.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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