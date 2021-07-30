В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за вакцины от ковида
Представитель горкомздрава заметил, что у привитых пациентов без тяжёлых заболеваний летальных исходов нет.
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Вакцины против коронавируса не были причиной летальных исходов пациентов. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения CoViD-19, практически сводя его к нулю", — написал он во "ВКонтакте".
При этом Лисовец заметил, что прививка не даёт стопроцентной защиты от заражения и заболеть можно даже после полного завершения курса вакцинации. Он также отметил, что летальные исходы в старшей возрастной группе исключить нельзя, тем более у людей с серьёзными патологиями, например тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако число таких случаев по сравнению с сотнями тысяч выздоровевших пациентов ничтожно мало.
Представитель горкомздрава также добавил, что у вакцинированных без тяжёлых заболеваний летальных исходов нет.
Ранее Лисовец сообщил, что Санкт-Петербург достиг целевого показателя иммунной прослойки от ковида. На сегодняшний день полный курс вакцинации от инфекции прошли более 941 тысячи граждан.
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