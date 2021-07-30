В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за вакцины от ковида

Вакцины против коронавируса не были причиной летальных исходов пациентов. Об этом заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения CoViD-19, практически сводя его к нулю", — написал он во "ВКонтакте".

При этом Лисовец заметил, что прививка не даёт стопроцентной защиты от заражения и заболеть можно даже после полного завершения курса вакцинации. Он также отметил, что летальные исходы в старшей возрастной группе исключить нельзя, тем более у людей с серьёзными патологиями, например тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако число таких случаев по сравнению с сотнями тысяч выздоровевших пациентов ничтожно мало.

Представитель горкомздрава также добавил, что у вакцинированных без тяжёлых заболеваний летальных исходов нет.