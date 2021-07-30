В Альянсе туристических агентств объяснили порядок компенсации за отменённые туры в Турцию

Правовых оснований для возвращения средств за аннуляцию туров в Турцию из-за лесных пожаров нет. Об этом заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Не было никаких рекомендаций жёстких, не было заявлений об угрозе жизни туристов, поэтому если человек захочет аннулировать тур, то он получит деньги по фактически понесённым затратам. Нет такой правовой основы, чтобы аннулировать тур", — приводит её слова телеканал "Звезда".