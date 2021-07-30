В Альянсе туристических агентств объяснили порядок компенсации за отменённые туры в Турцию
По словам представителя, у российских туристов нет стрессов и серьёзных последствий из-за случившегося и им не требуется помощь психологов.
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Правовых оснований для возвращения средств за аннуляцию туров в Турцию из-за лесных пожаров нет. Об этом заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
"Не было никаких рекомендаций жёстких, не было заявлений об угрозе жизни туристов, поэтому если человек захочет аннулировать тур, то он получит деньги по фактически понесённым затратам. Нет такой правовой основы, чтобы аннулировать тур", — приводит её слова телеканал "Звезда".
Она также заметила, что у российских туристов нет стрессов и серьёзных последствий из-за случившегося и им не требуется помощь психологов. Кроме того, Осипова не исключила версию, что пожары могли начаться из-за преднамеренного поджога.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло три человека, пострадало 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, при этом некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.
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