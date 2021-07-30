В АТОР рассказали, что россияне не спешат прерывать отдых из-за пожаров в Турции

Обстановка на курортах Турции, которые оказались в эпицентре природных пожаров, постепенно стабилизируется, большинство российских туристов не спешит отменять путёвки. Об этом Лайфу рассказал советник руководителя Ростуризма, вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

"В целом по курортным регионам Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает, туристы продолжают отдыхать в своих отелях. О запросах на прерывание отдыха информации нет", — отметил он.

Горин добавил, что туроператоры фиксировали запросы об аннуляции туров 28 и 29 июля, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях.