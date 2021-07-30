В АТОР рассказали, что россияне не спешат прерывать отдых из-за пожаров в Турции
Туроператоры фиксировали запросы об аннуляции поездок 28 и 29 июля, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях.
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Обстановка на курортах Турции, которые оказались в эпицентре природных пожаров, постепенно стабилизируется, большинство российских туристов не спешит отменять путёвки. Об этом Лайфу рассказал советник руководителя Ростуризма, вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
"В целом по курортным регионам Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает, туристы продолжают отдыхать в своих отелях. О запросах на прерывание отдыха информации нет", — отметил он.
Горин добавил, что туроператоры фиксировали запросы об аннуляции туров 28 и 29 июля, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибли три человека, пострадало 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, при этом некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.
В Генеральном консульстве России в Анталье рассказали, что большая часть отелей уже работает в штатном режиме и принимает гостей, но российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах Турции, призвали быть готовыми к эвакуации, если такие распоряжения поступят от местных властей.
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