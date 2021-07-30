Дипломаты призвали отдыхающих в Турции россиян быть готовыми к эвакуации
Однако большая часть гостиничных комплексов уже работает в штатном режиме и принимает гостей.
Фото © Ozan Efeoglu / Anadolu Agency via Getty Images
Российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах Турции, призвали быть готовыми к эвакуации, если такие распоряжения поступят от местных властей. Об этом заявили в Генеральном консульстве России в Анталье.
"Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и при возникновении чрезвычайных ситуаций следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.
По информации дипломатов, среди пострадавших в результате пожаров российских граждан нет.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибли четыре человека, пострадало 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, при этом некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.
Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожающие жилым домам и гостиницам. Большая часть комплексов уже работает в штатном режиме и принимает гостей.
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