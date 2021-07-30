Дипломаты призвали отдыхающих в Турции россиян быть готовыми к эвакуации

Российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах Турции, призвали быть готовыми к эвакуации, если такие распоряжения поступят от местных властей. Об этом заявили в Генеральном консульстве России в Анталье.

"Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и при возникновении чрезвычайных ситуаций следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

По информации дипломатов, среди пострадавших в результате пожаров российских граждан нет.