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Дипломаты призвали отдыхающих в Турции россиян быть готовыми к эвакуации

Однако большая часть гостиничных комплексов уже работает в штатном режиме и принимает гостей.

30 июля, 10:42
<p>Фото © Ozan Efeoglu / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Ozan Efeoglu / Anadolu Agency via Getty Images

Российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах Турции, призвали быть готовыми к эвакуации, если такие распоряжения поступят от местных властей. Об этом заявили в Генеральном консульстве России в Анталье.

"Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и при возникновении чрезвычайных ситуаций следовать указаниям местных властей", говорится в сообщении.

По информации дипломатов, среди пострадавших в результате пожаров российских граждан нет.

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Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибли четыре человека, пострадало 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, при этом некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.

Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожающие жилым домам и гостиницам. Большая часть комплексов уже работает в штатном режиме и принимает гостей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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