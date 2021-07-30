Новак подтвердил возможность введения запрета на экспорт бензина в ближайшее время

Российские власти рассматривают идею ввести временные ограничения на вывоз бензина для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что Минэнерго может представить свои предложения уже в ближайшее время.

"В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растёт и нам необходимо обеспечить в полном объёме внутренний рынок", — пояснил Новак, добавив, что давление на цены на биржевых торгах сохраняется.

О том, что Минэнерго в ближайшие дни может принять решение о запрете экспорта бензина, на днях сообщал и замглавы ведомства Павел Сорокин. Он отмечал, что вся нормативная документация уже готова, сейчас специалисты наблюдают ежедневную динамику. К слову, после угрозы Минэнерго приостановить экспорт бензин начал дешеветь, но долго тенденция не продлилась.