Школьный роман: За что подполковник полиции под Самарой мог убить 15-летнюю девушку В посёлке Петра Дубрава жестоко убита девятиклассница. Главный подозреваемый — полицейский. Он пока юлит, но есть основания полагать, что так пытался скрыть роман со школьницей. 30 июля, 16:38 Фото © Shutterstock

Трагедия произошла 29 июля в Самарской области. Около 10 вечера одна из жительниц посёлка Петра Дубрава заметила возню на обочине дороги на Садовой улице. Она сообщила полицейским, что неизвестный мужчина какое-то время прижимал девушку к земле, а после того как прохожие подняли шум, вскочил в припаркованный тут же белый паркетник Toyota RAV4 и дал по газам. Номер машины женщина успела запомнить, поэтому её водителя удалось установить достаточно быстро.

Около обочины нашли мёртвую девушку с ножевыми ранами на шее. Соседи опознали в ней 15-летнюю местную школьницу. Её воспитывали бабушка и отец, потому что мать умерла от онкологии.

Главным подозреваемым стал 42-летний начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 УМВД России по Самаре подполковник Антон Безчетвертев. Сначала следователи наведались к тестю Безчетвертева, именно на нём числится автомобиль. В беседе с оперативниками тот пояснил, что несколько лет назад подарил машину зятю — дескать, с тех пор он на ней и ездит. Действительно, машина оказалась припаркована у дома, где живёт полицейский.

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Подполковник задержан и даёт показания. По его словам, он случайно сбил девушку на дороге, возвращаясь с рыбалки. Якобы хотел её поднять, но услышал крики односельчан, испугался и уехал с места происшествия.

Однако есть основания подозревать его в убийстве. В ближайшем озере оперативники нашли прицеп от машины подполковника, а в нём — окровавленные брюки. Возможно, полицейский мог убить девушку в другом месте, а на Садовой просто пытался избавиться от тела. Нож пока не нашли, но водолазы прочёсывают ближайшие водоёмы.

Поселковый роман

Следователи опросили соседей, которые рассказали, что полицейский и школьница жили рядом и они их часто видели вместе. Возможно, у них был роман. Есть информация, что в последнее время отношения у них разладились и девушка могла шантажировать полицейского оглаской их отношений перед его женой. В итоге в роковой вечер подполковник мог решиться на убийство.

Фото © СУ СК РФ по Самарской области

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), за что полицейскому может грозить до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время следователи решат вопрос с мерой пресечения для Безчетвертева.

В Управлении Следственного комитета по Самарской области пока отказываются от комментариев.

— Подробностей у нас пока нет, следователи ещё даже не вернулись в управление, — сообщила представитель Комитета капитан юстиции Татьяна Баринова. — На месте преступления они непрерывно работают со вчерашнего вечера.

Ромео в мундире

Коллеги Безчетвертева удивлены случившимся, о своём сотруднике отзываются положительно. В ОВД он служит с декабря 2002 года, отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений возглавил в июле 2017 года. При этом никаких дисциплинарных взысканий у него нет. В управлении Лайфу сообщили, что полковника задержали оперативники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области.

— По факту произошедшего врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Токарев провёл служебную проверку, — сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства. — По её результатам Безчетвертев уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Лолита из посёлка

Лайфу удалось обнаружить несколько аккаунтов девушки в соцсетях. Активными они были в 2015–2018 годах, после чего на свои страницы К. заходить перестала.

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В одном из них девочка явно примеряла роль взрослой женщины: он был зарегистрирован под чужим именем с сильно завышенным возрастом, а на единственной фотографии профиля можно увидеть ребёнка с густо нанесённым макияжем.

В остальных аккаунтах на снимках очень живой, активный и артистичный ребёнок. Себя она описывает словами "крутая", "красивая, умная и амбициозная", в людях ценит "власть и богатство", а в жизни — "карьеру и деньги". И снова завышает свой возраст.

Что такое секс и отношения с мужчинами, девочка хорошо знала уже в девять лет. На своей странице ещё в 2015 году она размещала картинки и мемы сомнительного содержания.

ОК

В роковой вечер отец не сразу хватился пропажи дочери. Он сообщил полицейским, что в последнее время она регулярно уходила из дома по вечерам. Якобы выходила на пробежку.

Авторы Евгений Кузнецов