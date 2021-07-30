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Школьный роман: За что подполковник полиции под Самарой мог убить 15-летнюю девушку

В посёлке Петра Дубрава жестоко убита девятиклассница. Главный подозреваемый — полицейский. Он пока юлит, но есть основания полагать, что так пытался скрыть роман со школьницей.

30 июля, 16:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Трагедия произошла 29 июля в Самарской области. Около 10 вечера одна из жительниц посёлка Петра Дубрава заметила возню на обочине дороги на Садовой улице. Она сообщила полицейским, что неизвестный мужчина какое-то время прижимал девушку к земле, а после того как прохожие подняли шум, вскочил в припаркованный тут же белый паркетник Toyota RAV4 и дал по газам. Номер машины женщина успела запомнить, поэтому её водителя удалось установить достаточно быстро.

Около обочины нашли мёртвую девушку с ножевыми ранами на шее. Соседи опознали в ней 15-летнюю местную школьницу. Её воспитывали бабушка и отец, потому что мать умерла от онкологии.

Главным подозреваемым стал 42-летний начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 УМВД России по Самаре подполковник Антон Безчетвертев. Сначала следователи наведались к тестю Безчетвертева, именно на нём числится автомобиль. В беседе с оперативниками тот пояснил, что несколько лет назад подарил машину зятю — дескать, с тех пор он на ней и ездит. Действительно, машина оказалась припаркована у дома, где живёт полицейский.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Подполковник задержан и даёт показания. По его словам, он случайно сбил девушку на дороге, возвращаясь с рыбалки. Якобы хотел её поднять, но услышал крики односельчан, испугался и уехал с места происшествия.

Однако есть основания подозревать его в убийстве. В ближайшем озере оперативники нашли прицеп от машины подполковника, а в нём — окровавленные брюки. Возможно, полицейский мог убить девушку в другом месте, а на Садовой просто пытался избавиться от тела. Нож пока не нашли, но водолазы прочёсывают ближайшие водоёмы.

Поселковый роман

Следователи опросили соседей, которые рассказали, что полицейский и школьница жили рядом и они их часто видели вместе. Возможно, у них был роман. Есть информация, что в последнее время отношения у них разладились и девушка могла шантажировать полицейского оглаской их отношений перед его женой. В итоге в роковой вечер подполковник мог решиться на убийство.

Фото © СУ СК РФ по Самарской области

Фото © СУ СК РФ по Самарской области

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), за что полицейскому может грозить до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время следователи решат вопрос с мерой пресечения для Безчетвертева.

В Управлении Следственного комитета по Самарской области пока отказываются от комментариев.

Подробностей у нас пока нет, следователи ещё даже не вернулись в управление, — сообщила представитель Комитета капитан юстиции Татьяна Баринова. — На месте преступления они непрерывно работают со вчерашнего вечера.

Ромео в мундире

Коллеги Безчетвертева удивлены случившимся, о своём сотруднике отзываются положительно. В ОВД он служит с декабря 2002 года, отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений возглавил в июле 2017 года. При этом никаких дисциплинарных взысканий у него нет. В управлении Лайфу сообщили, что полковника задержали оперативники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области.

По факту произошедшего врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Токарев провёл служебную проверку, — сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства. — По её результатам Безчетвертев уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Лолита из посёлка

Лайфу удалось обнаружить несколько аккаунтов девушки в соцсетях. Активными они были в 2015–2018 годах, после чего на свои страницы К. заходить перестала.

© VK

© VK

В одном из них девочка явно примеряла роль взрослой женщины: он был зарегистрирован под чужим именем с сильно завышенным возрастом, а на единственной фотографии профиля можно увидеть ребёнка с густо нанесённым макияжем.

В остальных аккаунтах на снимках очень живой, активный и артистичный ребёнок. Себя она описывает словами "крутая", "красивая, умная и амбициозная", в людях ценит "власть и богатство", а в жизни — "карьеру и деньги". И снова завышает свой возраст.

Что такое секс и отношения с мужчинами, девочка хорошо знала уже в девять лет. На своей странице ещё в 2015 году она размещала картинки и мемы сомнительного содержания.

ОК

ОК

В роковой вечер отец не сразу хватился пропажи дочери. Он сообщил полицейским, что в последнее время она регулярно уходила из дома по вечерам. Якобы выходила на пробежку.

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов

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