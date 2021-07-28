Голод, мачете и редкий сон: Как китайцы ведут свои дела в Самарской области и держат рабочих в рабстве В Самаре силовики разбираются с китайскими фермерами, которые напали с мачете и топорами на выходцев из Таджикистана. Так рабочие пытались спастись из трудового рабства. 28 июля, 16:33 Фото © Shutterstock

Хлебом единым

Около трёх месяцев назад несколько мигрантов из Таджикистана устроились на работу в тепличное хозяйство, расположенное у посёлка Черноречье Волжского района Самарской области. Работодатели — китайцы — обещали достойные условия: жильё, трёхразовое питание и неплохую зарплату — 40 тыс. рублей в месяц.

Стороны хлопнули по рукам, однако, по словам работников, дальше всё пошло не по сценарию. Под предлогом оформления документов китайские бизнесмены забрали у них паспорта. Сама работа пошла по жёсткому графику: день начинался в 4 утра и заканчивался в 10 вечера.

Под Самарой водитель автобуса едва не погиб, пытаясь спасти родственников из китайского рабства. Видео © LIFE

На завтрак гастарбайтеров кормили лишь одним варёным яйцом, в обед и ужин давали макароны и по куску хлеба. Таджики говорят, что за провинности их избивали и морили голодом. На третий месяц мигранты поняли, что работают за еду и обещанной зарплаты от китайских фермеров не дождутся. Один из них сумел позвонить своему брату — Шерали Жураеву, работавшему водителем автобуса в Самаре, и попросил помощи.

Переговоры на ножах

12 июля тот собрал своих друзей и отправился на старенькой "ниве" вызволять пленников. По его словам, на месте их встретил один из земляков. Он и рассказал, что они уже давно бы ушли на новое место работы, но китайцы не отдают им паспорта. Тогда товарищи решили поговорить с хозяевами теплиц.

По словам потерпевших, на "переговоры" хозяин теплицы вышел с кухонным топором и стал что-то кричать на китайском языке. Затем он подлетел к Шерали и исполосовал его ножом. Следом выбежали ещё около десятка китайцев, вооружённых арматурой, мачете и вроде бы даже огнестрелом. Началась настоящая мясорубка.

— Меня начали рубить кухонным топором, в другой руке у него был мачете, я не знаю, как я выжил. В один момент этих китайцев стало больше 20 человек, которые пытались нас зарубить, также в нас стреляли. Они разбили и расстреляли нашу машину. Больше всего досталось Шерали — у него пулевое ранение, его рубили и били. <...> Но всё-таки родственников нам спасти удалось, — рассказал друг Жураева.







— Они вышли, не поздоровались, стали резать, бить, меня человек 15 били, решили убить, — рассказывает сам Жураев. — Я потерял сознание, не знаю, кто меня увёз и как. Очнулся в больнице, лёгкие болят, руки-ноги — очень плохо себя чувствую.

Остановить побоище смогли патруль из пункта полиции № 48 и сотрудники уголовного розыска, приехавшие на место конфликта по вызову. Избитых таджиков увезли на скорой, однако госпитализация потребовалась только Жураеву. Кроме них пострадала и "нива" — китайцы разбили автомобиль практически вдребезги.

Органы разберутся

Полицейские проверили тепличный комплекс в Волжском районе Самарской области и выяснили, что он находится в собственности 44-летнего местного жителя, который сдал его в аренду женщине 1984 года рождения. Затем теплицы оказались у фермеров из Поднебесной. При этом и китайцы, и таджики, участвовавшие в потасовке, на территории страны находятся на законных основаниях.

Самарские полицейские рассказали Лайфу, что мигрантам из Средней Азии уже вернули паспорта, а по факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

— Отделом дознания территориального органа внутренних дел отобраны заявления о привлечении к уголовной ответственности лиц, причинивших им (пострадавшим — Прим. Лайфа) телесные повреждения, а от владельца автомобиля — заявление по факту повреждения его автомашины, — сообщили Лайфу в управлении. — В рамках дознания установлены и допрошены все участники конфликта, свидетели и очевидцы — всего 22 человека, назначены четыре судебные экспертизы. Возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".

Кроме этого, из уголовных дел в отдельное производство выделены материалы по фактам незаконного лишения свободы и использования труда человека (ст. 127, 127.2 УК РФ). Их для проведения проверки и принятия решения в соответствии с законодательством по подследственности МВД направило в Следственный комитет России по Новокуйбышевску.

Негниющий помидор

Из года в год в самарских СМИ появляются публикации о негниющих месяцами помидорах, выращенных китайскими фермерами, неприятных запахах реактивов, стоящих над теплицами, а правоохранительные и надзорные органы отлавливают на них нелегалов и проводят масштабные проверки деятельности всех тепличных хозяйств региона.

По словам местных жителей, китайские бизнесмены обосновались в Самарской области с начала нулевых. Здесь они успешно занимаются овощеводством. Самарцы предполагают, что секрет "эффективности по-китайски" кроется в дешёвом труде гастарбайтеров-нелегалов и обильном использовании ядовитых удобрений и химикатов — таким образом предприимчивые бизнесмены из Поднебесной умудряются снимать по два урожая в сезон.

Эксперты считают, что прибыльный бизнес может кормить не только приезжих бизнесменов.

— Подобная история — по сути, классическая. Дело не в Самарской области как таковой, а в целом в проблеме мигрантов, — говорит председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. — Известно, что трудовые мигранты своей бесправностью и низкими финансовыми запросами уменьшают издержки бизнеса, поэтому он заинтересован в их привлечении. С одной стороны, есть квоты строительных корпораций, по которым гастарбайтеры сначала попадают в Россию, а потом растекаются по другим сферам бизнеса. С другой — есть Китай, мигрантов из которого в свете сложившихся отношений между государствами трогать как-то не с руки. Отсюда и возникают подобные инциденты, когда формально всё происходит в правовом поле, а фактически на местах творится беспредел. Нам нужно менять миграционную политику, тогда эти очаги напряжённости исчезнут сами собой.

Авторы Евгений Кузнецов