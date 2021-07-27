Спортсмены с рабочих окраин: В Ростове будут судить лидеров ОПГ "Сельмаш" На скамью подсудимых попали четверо рэкетиров из жестокой ростовской банды, обложивших данью ритуальщиков и арестантов. Лидеры ОПГ до сих пор прячутся на Украине. 26 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

История ОПГ

По версии следствия, в середине 90-х Андрей Иманали, более известный в криминальных кругах как Полузверь, создал и возглавил группировку из числа бывших спортсменов. Она получила название "Сельмаш" — по месту "прописки" в одном из районов Ростова-на-Дону.

Банда состояла преимущественно из выходцев из кавказских республик. Помимо Ростова группировка промышляла в Звереве, Гукове и кубанском Кропоткине. Многие её участники трудились в офисах или даже руководили фирмами, промышляя разбоями, вымогательствами и похищением людей в свободное от работы время. Преступники быстро подмяли под себя почти весь малый бизнес одного из районов Ростова, установив контроль над рынками "Сельмаш" и "Гулливер".

"Сельмаш" курировал вор в законе Нодар Асоян, более известный как Нодар Руставский. В Ростове Асоян организовал группировку, специализирующуюся на карманных кражах. Щипачи Руставского контролировали все ростовские вокзалы. Несмотря на то что Руставский ни разу не сидел в тюрьме, его короновали с подачи "законника" Гии Хмелидзе (Хмело). Он примкнул к клану влиятельного Захария Калашова (Шакро Молодого), от которого и был назначен смотрящим за Ростовом-на-Дону.

Нодар Асоян. Фото © mzk1.ru

Непосредственно в самих похищениях и вымогательствах "Сельмаша" Асоян не участвовал, прикрывая группировку со стороны воров в законе.

В 2003 году 11 участников группировки были осуждены за похищение бизнесменов, а Полузверь бежал с семьёй из России в Белоруссию, где активно поддерживал местный спорт. В 2005 году Иманали перебрался в Киев по поддельным документам, но его задержали и выдали России.

В 2006 году Полузверь отправился в тюрьму на семь с половиной лет за похищение человека. В этом же году арестовали банду щипачей Руставского. После освобождения Полузверь с Руставским подались на Украину, где находятся по сей день.

Странности громкого процесса

Несколько дней назад обвинительные заключения по уголовным делам были утверждены в отношении 14 членов группировки "Сельмаш", в том числе и Нодари Руставского. Однако большинство из них будут судить заочно — на сегодняшний день под стражей находятся всего четверо.

Три года назад в Батайске арестовали Валерия Стурки, Георгия Иванова (Жору Ассирийца) и Азиза Бадалова. Четвёртый участник предполагаемого преступного сообщества — Эдик Оганесян — на момент возбуждения дела об ОПГ уже отбывал наказание в исправительной колонии.

Валерий Стурки и Георгий Иванов. Фото © Пресс-служба ФСБ РФ по Ростовской области

По версии следствия, Стурки возглавлял подразделение, специализирующееся на крышевании сферы ритуальных услуг. Ранее он был бизнесменом и контролировал компании "Фараон" и "Нео-Гейм", которые занимались организацией и проведением азартных игр и заключения пари.

Ассириец же, по мнению следователей, руководил подразделением, которое занималось вымогательством денег у богатых арестантов в СИЗО и колониях. Он может быть причастен к гибели в 2016 году троих заключённых в новочеркасской исправительной колонии № 14, где на тот период Ассириец был так называемым положенцем.

Предполагаемый отец-основатель "Сельмаша" Андрей Иманали почему-то не фигурирует в материалах дела ОПГ как глава банды. Следователи считают её лидером Нодари Руставского. Скорее всего, следствие исходит из того, что Руставский является вором в законе. Как "лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии", он больше подходит под роль руководителя криминальной группировки.

В том же 2019 году Асояна с Иманали задержали в одном из ресторанов Киева. Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин рапортовал, что решается вопрос о выдворении бандитов с территории Украины. О богатом преступном прошлом этих людей в Киеве хорошо знали.

Фото © Facebook / Вячеслав Аброськин

По словам источника Лайфа, официально бандиты до сих пор находятся в Киеве под домашним арестом. Со времени их задержания прошло уже почти три года. Ростовских авторитетов не только не выдали России, но похоже, что лидеры "Сельмаша" чувствуют себя в Киеве довольно вольготно и на родину не собираются.

В мае этого года Иманали неожиданно попал на видео, снятое украинскими националистами, протестующими против приезда в Киев рэпера и продюсера Василия Вакуленко — Басты. Полузверь защищал Вакуленко от людей, которые задавали ему провокационный вопрос: "Чей Крым?" Встреча Басты с киевскими поклонниками и друзьями проходила в пафосном киевском ресторане "Мокко".





После появления в России "антиворовской" статьи УК авторитеты делают всё, чтобы зачистить информационное поле от упоминания их в качестве криминальных лидеров. Возможно, у них есть план, чтобы избежать ответственности.

Авторы Станислав Сенькин