Радикалы напали на ЛГБТ-активистов во время протестного рейва в центре Киева
Представители секс-меньшинств вышли к Офису президента Украины, чтобы поддержать законопроект против дискриминации. Это понравилось не всем.
Фото © Twitter / Vgorode.ua Киев
Массовая драка произошла во время очередного митинга в центре украинской столицы. На этот раз к зданию Офиса президента Украины вышли представители ЛГБТ, устроив "музыкальный прайд" в поддержку законопроекта против дискриминации. Политических лозунгов на акции не было, только танцы. Но их быстро прервали представители радикальных сил.
Радикалы напали на ЛГБТ-активистов во время протестного рейва в центре Киева
Видео © Kiev.vgorode.ua
Как сообщают украинские СМИ, сперва правоохранители пытались не пускать бритоголовых молодчиков с кастетами к нарядно одетым митингующим, но вскоре часть радикалов прорвалась сквозь толпу полицейских. Началась потасовка. Против агрессоров применили слезоточивый газ, радикалы ответили полицейским тем же. Из толпы ярых противников секс-меньшинств в сторону силовиков летели бутылки и постоянно доносились выкрики "Ганьба" и "Смерть ЛГБТ".
Не обошлось без задержаний и пострадавших, правда, медицинскую помощь участникам прайда оказали прямо на месте.
К гораздо более серьёзным последствиям привела акция "Неделя достоинства" в Тбилиси, которая проходила в начале июля. Тогда члены ЛГБТ-сообщества тоже провели несколько мероприятий, в ходе которых сторонники традиционных ценностей несколько раз закидывали палками и бутылками журналистов и операторов. Более 50 представителей СМИ пострадали, а журналиста "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава даже нашли мёртвым. После его гибели в грузинской столице начались стычки между протестующими и полицией. Демонстранты во время многочисленных акций протеста требовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Позже в МВД сообщили, что Лашкарава, скорее всего, умер от передозировки, а не в результате избиения.
Комментариев: 0