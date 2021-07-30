Массовая драка произошла во время очередного митинга в центре украинской столицы. На этот раз к зданию Офиса президента Украины вышли представители ЛГБТ, устроив "музыкальный прайд" в поддержку законопроекта против дискриминации. Политических лозунгов на акции не было, только танцы. Но их быстро прервали представители радикальных сил.

Радикалы напали на ЛГБТ-активистов во время протестного рейва в центре Киева Видео © Kiev.vgorode.ua

Как сообщают украинские СМИ, сперва правоохранители пытались не пускать бритоголовых молодчиков с кастетами к нарядно одетым митингующим, но вскоре часть радикалов прорвалась сквозь толпу полицейских. Началась потасовка. Против агрессоров применили слезоточивый газ, радикалы ответили полицейским тем же. Из толпы ярых противников секс-меньшинств в сторону силовиков летели бутылки и постоянно доносились выкрики "Ганьба" и "Смерть ЛГБТ".