Выгоревшие дома: Лайф показывает жуткие последствия природных пожаров в Турции
На данный момент запрет на посещение лесов действует уже в 12 провинциях страны.
В последние дни во многих турецких провинциях бушуют лесные пожары, из-за чего сложности возникают не только у туристов, но и у местных жителей. Лайф показывает последствия стихии в деревне Калемлер, находящейся недалеко от Манавгата.
На кадрах можно заметить поваленные иссушенные деревья, а также полуразрушенные сгоревшие дома. Местные сидят буквально на углях, образовавшихся на месте бывшего жилища. Сейчас запрет на посещение лесов введён уже в 12 провинциях страны.
Напомним, природные пожары в Турции подошли к курортным регионам, огонь уже добрался до провинций Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибли три человека, пострадало 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, при этом некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.
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