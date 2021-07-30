Жуткие последствия природных пожаров в Турции. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В последние дни во многих турецких провинциях бушуют лесные пожары, из-за чего сложности возникают не только у туристов, но и у местных жителей. Лайф показывает последствия стихии в деревне Калемлер, находящейся недалеко от Манавгата.