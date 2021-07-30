В Ростовской области после возгорания на заводе госпитализировали семь рабочих

На комбинате "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области в результате возгорания в одном из цехов пострадало семь рабочих, они госпитализированы. Об этом сообщается на официальном сайте завода.

"29 июля около 20:00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по устранению последствий ЧП. Для расследования происшествия создана опергруппа во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрием Капрановым. Вредных выбросов в атмосферу не поступило. О состоянии пострадавших не сообщается.