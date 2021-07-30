В Ростовской области после возгорания на заводе госпитализировали семь рабочих
В настоящее время устраняются последствия ЧП, оперативная группа проводит расследование.
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На комбинате "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области в результате возгорания в одном из цехов пострадало семь рабочих, они госпитализированы. Об этом сообщается на официальном сайте завода.
"29 июля около 20:00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по устранению последствий ЧП. Для расследования происшествия создана опергруппа во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрием Капрановым. Вредных выбросов в атмосферу не поступило. О состоянии пострадавших не сообщается.
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Ранее мощный взрыв прогремел на предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Над городом повисли клубы чёрного дыма, жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери. Полиция и власти Леверкузена объявили максимальный уровень опасности. При взрыве на заводе погиб один человек.
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