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В Ростовской области после возгорания на заводе госпитализировали семь рабочих

В настоящее время устраняются последствия ЧП, оперативная группа проводит расследование.

30 июля, 13:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На комбинате "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области в результате возгорания в одном из цехов пострадало семь рабочих, они госпитализированы. Об этом сообщается на официальном сайте завода.

"29 июля около 20:00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом", говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по устранению последствий ЧП. Для расследования происшествия создана опергруппа во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрием Капрановым. Вредных выбросов в атмосферу не поступило. О состоянии пострадавших не сообщается.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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