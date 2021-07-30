Лукашенко вернул на доработку представленные ему предложения по изменению конституции
Референдум по изменению Основного закона республики должен состояться не позже февраля 2022 года. Такие сроки озвучил сам белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался не доволен представленными ему предложениям по изменению конституции и отправил документ на доработку. Об этом сообщает агентство "БелТа". По словам политика, проект Основного закона также изучили председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и глава Палаты представителей Владимир Андрейченко. Лукашенко посетовал, что по документу "выкатили замечаний аж на 170 листов".
"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной, мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся", — заявил белорусский лидер на встрече с инициаторами изменений конституции.
Напомним, что президент Белоруссии впервые предложил изменить конституцию на референдуме 4 августа 2020 года. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Позже он заявлял о необходимости проанализировать "реалии той геополитической ситуации", в которой оказалась страна. И уже с учётом этого проработать развитие экономических и политических связей с зарубежными странами, "исходя из открытости, экспортоориентированности" белорусской экономики.
На днях Лукашенко передал часть своих полномочий правительству и местным властям. В их задачи войдёт выполнение функций по приватизации государственной собственности.
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