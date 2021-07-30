Лукашенко вернул на доработку представленные ему предложения по изменению конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался не доволен представленными ему предложениям по изменению конституции и отправил документ на доработку. Об этом сообщает агентство "БелТа". По словам политика, проект Основного закона также изучили председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и глава Палаты представителей Владимир Андрейченко. Лукашенко посетовал, что по документу "выкатили замечаний аж на 170 листов".

"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной, мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся", — заявил белорусский лидер на встрече с инициаторами изменений конституции.