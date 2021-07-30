В Петербурге женщина распылила в лицо подростку перцовый баллончик. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге между мамой ребёнка и несколькими подростками произошёл конфликт на детской площадке. После словесной перепалки женщина перешла на крайние меры и распылила перцовый баллончик в двух девочек. Об этом Лайфу сообщили в МВД.

По словам женщины, подростки прогнали с карусели её шестилетнего ребёнка, а когда она сделала им замечание, начали нападать и на неё. Тогда она в целях защиты распылила в их сторону перцовку.

Один из подростков, участвовавших в конфликте, объяснил 78.ru, что они с ребятами начали крутиться на карусели вместе с ребёнком, однако его мама стала предъявлять претензии, а затем обматерила. Тогда подростки решили пойти а ней, но уже возле машины она распылила в двух девочек перцовкой. Одной попало на футболку, а вот второй — в лицо. Сейчас пострадавшая находится дома.

Всё случилось у дома 36/1 по Колпинскому шоссе. Приехавшие на место сотрудники полиции составили административный протокол на женщину по статье "Мелкое хулиганство". При этом Следственный комитет начал проверку по данному факту, которую поставила на контроль прокуратура Пушкинского района города.