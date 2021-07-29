В Санкт-Петербурге мать избила женщину самокатом. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге женщина дважды пострадала на перекрёстке улиц Типанова и Космонавтов. Сначала в неё врезался ребёнок на самокате, а затем мать мальчика накинулась с кулаками и всё тем же самокатом. Об этом сообщила дочь пострадавшей. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения.

"27.07.2021 примерно в 20:20 на перекрёстке Типанова и Космонавтов на мою маму напала женщина. Пробила ей голову самокатом (с размаху ударила в голову со спины), а также нанесла побои кулаками и коленом по лицу и голове. В результате мама получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану головы, которую зашивали, перелом носа", — приводятся слова дочери в группе spb_today в соцсети "ВКонтакте".

Девушка попросила свидетелей этого инцидента и тех, у кого есть записи с видеорегистраторов, откликнуться.

Отмечается, что полиция прибыла на место происшествия вместе со скорой помощью. Пострадавшую сразу увезли в больницу, где она провела три часа, а затем была выписана домой на амбулаторное лечение.