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"Мама, дай ей, дай ей!": Петербурженка самокатом пробила голову прохожей, в которую врезался её сын

Дочь пострадавшей попросила свидетелей этого инцидента и тех, у кого есть записи с видеорегистраторов, откликнуться.

28 июля, 22:08

Фото © Соцсети

В Санкт-Петербурге мать избила женщину самокатом. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге женщина дважды пострадала на перекрёстке улиц Типанова и Космонавтов. Сначала в неё врезался ребёнок на самокате, а затем мать мальчика накинулась с кулаками и всё тем же самокатом. Об этом сообщила дочь пострадавшей. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения.

"27.07.2021 примерно в 20:20 на перекрёстке Типанова и Космонавтов на мою маму напала женщина. Пробила ей голову самокатом (с размаху ударила в голову со спины), а также нанесла побои кулаками и коленом по лицу и голове. В результате мама получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану головы, которую зашивали, перелом носа", — приводятся слова дочери в группе spb_today в соцсети "ВКонтакте".

Девушка попросила свидетелей этого инцидента и тех, у кого есть записи с видеорегистраторов, откликнуться.

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Отмечается, что полиция прибыла на место происшествия вместе со скорой помощью. Пострадавшую сразу увезли в больницу, где она провела три часа, а затем была выписана домой на амбулаторное лечение.

"В дополнение картины могу описать поведение ребёнка. Вместо логичной детской реакции на такую ситуацию, плача, мальчик подбадривал мать словами: "Мама, дай ей, дай ей!" — добавила дочь потерпевшей.

Ранее в Питере на улице отправили в нокаут артиста балета Михайловского театра.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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