Эмигрантка и экс-разведчица предрекла США превращение в СССР

По её словам, дело в появившемся "правильном" мнении, в слежке и бойкоте граждан с отличающимися взглядами.

Бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Соединённые Штаты Америки могут превратиться в тоталитарную страну, которая напоминала бы ей СССР, откуда она эмигрировала. Её слова цитирует издание Fox News.

"Я родилась и выросла в тоталитарном государстве и знаю не понаслышке, как правительство шпионит за обычными гражданами. Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ (Агентство национальной безопасности США. — Прим. Лайфа) вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет (Союз Советских Социалистических Республик)", — сказала она.

Коффлер предостерегла, что обещания американских политиков якобы "построить социализм" в США вскоре могут привести к "пустым полкам в магазинах". По её словам, в стране появилось так называемое правильное мнение — позиция правящего класса и приличного общества. А граждан, чьи взгляды противоречат идеологическим догмам либералов, попросту бойкотируют. Всё это вкупе со слежкой, которую организовали спецслужбы США, свидетельствует о приближении эры тотального контроля в США, считает она.