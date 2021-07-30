Глава "Роскосмоса" раскрыл стоимость модуля "Наука"

"Кресло потерять — это, наверное, да. Но, честно говоря, потерять 18 миллиардов рублей — это намного хуже. И здесь надо было рисковать. Надо было принимать решение. Поэтому я создал техническую комиссию из высочайшего уровня специалистов, которые мне написали объективный отчёт о тех рисках, которые предстоят в связи с этим запуском", — сказал он.