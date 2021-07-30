Глава "Роскосмоса" раскрыл стоимость модуля "Наука"
Для оценки рисков запуска была создана специальная комиссия из специалистов высочайшего уровня, заметил он.
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что стоимость многофункционального лабораторного модуля "Наука" составляет 18 миллиардов рублей. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".
"Кресло потерять — это, наверное, да. Но, честно говоря, потерять 18 миллиардов рублей — это намного хуже. И здесь надо было рисковать. Надо было принимать решение. Поэтому я создал техническую комиссию из высочайшего уровня специалистов, которые мне написали объективный отчёт о тех рисках, которые предстоят в связи с этим запуском", — сказал он.
Ранее Рогозин объявил дату запуска модуля "Причал" на МКС. Он позволит расширить возможности стыковок российских кораблей со станцией, отметил глава "Роскосмоса".
Напомним, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил модуль "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков в лабораторном модуле.
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