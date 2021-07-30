Ущерб от ливней и наводнений в Крыму оценили в 4,6 миллиарда рублей

Подтверждённый размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, оценён в 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока могу сказать, что на сегодня подтверждённый размер ущерба — 4,6 миллиарда рублей. Это дороги, ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление. Но у коллег ещё на порядка 12 млрд рублей есть дополнительные пожелания", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Просьбу о выделении денежных средств направят в Минфин и руководство страны, добавил Хуснуллин.

Напомним, нынешним летом на Крым обрушилось рекордное количество дождей. Первый мощный циклон произошёл в середине июня, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла в больницу. На следующий день дождь добрался до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти перекрыли центр для ликвидации последствий и эвакуировали жителей с затопленных участков. Было принято решение ввести режим ЧС. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Тогда предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.