ЕС планирует ввести санкции против организаторов переброса мигрантов через Белоруссию в Литву

"ЕС и его страны-члены ответят на продолжающийся всплеск незаконных пересечений границы Евросоюза с территории Белоруссии, чтобы обеспечить целостность нашей внешней границы", — отмечается в заявлении.

Отмечается, что ограничительные меры могут коснуться перевозчиков мигрантов, которые нарушают права человека, а также лиц, иным образом замешанных в нелегальной перевозке людей через границу. По словам Борреля, превращение мигрантов в политические инструменты неприемлемо и нарушает европейские ценности и принципы. Глава евродипломатии заметил, что ЕС не будет оставлять у себя прибывших с территории Белоруссии мигрантов.