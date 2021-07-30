ЕС планирует ввести санкции против организаторов переброса мигрантов через Белоруссию в Литву
Превращение нелегальной перевозки людей в политические инструменты неприемлемо и нарушает европейские ценности и принципы, заметил Жозеп Боррель.
Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует рассмотреть введение санкций против причастных к организации нелегальной миграции через Белоруссию в Литву.
"ЕС и его страны-члены ответят на продолжающийся всплеск незаконных пересечений границы Евросоюза с территории Белоруссии, чтобы обеспечить целостность нашей внешней границы", — отмечается в заявлении.
Отмечается, что ограничительные меры могут коснуться перевозчиков мигрантов, которые нарушают права человека, а также лиц, иным образом замешанных в нелегальной перевозке людей через границу. По словам Борреля, превращение мигрантов в политические инструменты неприемлемо и нарушает европейские ценности и принципы. Глава евродипломатии заметил, что ЕС не будет оставлять у себя прибывших с территории Белоруссии мигрантов.
Ранее стало известно, что власти Украины решили направить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки на обустройство границы с Белоруссией. Данное решение было принято в ходе заседания правительства. Связано оно с большим потоком нелегальных мигрантов, которые спровоцировали в стране режим ЧС. Однако белорусский президент Александр Лукашенко позже заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Комментариев: 0