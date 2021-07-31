В Японии второй раз за месяц успешно запустили ракету частной разработки

Частная японская компания Interstellar Technologies успешно запустила ракету собственной разработки MOMO. Как сообщается на страницах в соцсетях разработчиков, запуск был осуществлён с космодрома близ города Тайки на острове Хоккайдо.

Ракета достигла максимальной высоты — 92 километра, а затем упала в Тихий океан. Предыдущий запуск MOMO состоялся 3 июля, до этого успешные испытания прошли два года назад. Кроме того, ранее четыре запуска заканчивались провалом.

Длина ракеты составляет десять метров, её диаметр — 50 сантиметров, а вес около тонны.

Компания Interstellar Technologies, занимающаяся разработкой ракет, в будущем намерена создать производство сверхмалых спутников для коммерческих целей.