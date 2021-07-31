В Японии второй раз за месяц успешно запустили ракету частной разработки
Она вылетела в открытый космос, достигнув высоты 92 километра, после чего вся конструкция весом почти в тонну упала в Тихий океан.
Фото © Twitter / natsuroke
Частная японская компания Interstellar Technologies успешно запустила ракету собственной разработки MOMO. Как сообщается на страницах в соцсетях разработчиков, запуск был осуществлён с космодрома близ города Тайки на острове Хоккайдо.
Ракета достигла максимальной высоты — 92 километра, а затем упала в Тихий океан. Предыдущий запуск MOMO состоялся 3 июля, до этого успешные испытания прошли два года назад. Кроме того, ранее четыре запуска заканчивались провалом.
Длина ракеты составляет десять метров, её диаметр — 50 сантиметров, а вес около тонны.
Компания Interstellar Technologies, занимающаяся разработкой ракет, в будущем намерена создать производство сверхмалых спутников для коммерческих целей.
Ранее ВВС Британии обвинили Россию и Китай в опасных действиях в космосе. Глава штаба военно-воздушных сил страны считает, что деятельность РФ и КНР угрожает спутникам других стран. Кроме того, он заявил, что РФ за последний год разместила целый ряд спутников, которые "имеют характеристики оружия".
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