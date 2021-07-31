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В Японии второй раз за месяц успешно запустили ракету частной разработки

Она вылетела в открытый космос, достигнув высоты 92 километра, после чего вся конструкция весом почти в тонну упала в Тихий океан.

31 июля, 12:09
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/chimera_muroran/status/1421392884671025154" target="_blank" rel="noopener noreferrer">natsuroke</a></p>

Фото © Twitter / natsuroke

Частная японская компания Interstellar Technologies успешно запустила ракету собственной разработки MOMO. Как сообщается на страницах в соцсетях разработчиков, запуск был осуществлён с космодрома близ города Тайки на острове Хоккайдо.

Ракета достигла максимальной высоты — 92 километра, а затем упала в Тихий океан. Предыдущий запуск MOMO состоялся 3 июля, до этого успешные испытания прошли два года назад. Кроме того, ранее четыре запуска заканчивались провалом.

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Длина ракеты составляет десять метров, её диаметр — 50 сантиметров, а вес около тонны.

Компания Interstellar Technologies, занимающаяся разработкой ракет, в будущем намерена создать производство сверхмалых спутников для коммерческих целей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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