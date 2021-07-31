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В России в июле зафиксировали новый максимум по смертям из-за ковида за всю эпидемию

При этом число зарегистрированных случаев ковида за этот месяц не стало рекордным. Предыдущий антирекорд по количеству летальных случаев был выявлен в декабре прошлого года.

31 июля, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Романенко Эрик</p>

Фото © ТАСС / Романенко Эрик

В России месячное количество летальных случаев из-за коронавируса в июле оказалось максимальным за всю пандемию CoViD-19. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, с 1 по 31 июля в стране было зафиксировано 23 349 летальных исходов, в то время как в прошлом месяце было выявлено 13 713 смертей. При этом летальность нового вируса почти не меняется — за месяц этот показатель увеличился с 3,1% до 3,11%.

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Как сообщает ТАСС, при этом число выявленных случаев ковида за июль не стало рекордным. За этот месяц инфекция подтвердилась у 751 274 человек, это второй показатель после декабря 2020 года, когда в стране выявили 863 643 заболевших. Тогда же и был зафиксирован предыдущий антирекорд по количеству летальных случаев, их было 17 124.

Между тем в России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса. Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,38. За сутки полностью выздоровел 19 771 человек, скончалось 792 человека. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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