Россиян предупредили о новом виде мошенничества с липовыми ковидными сертификатами

Ведущие эксперты по информационной безопасности раскрыли новую схему шантажа, с которой могут столкнуться покупатели фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, после приобретения липового документа злоумышленники рассылают покупателям сообщения о том, что выдавшего сертификат врача арестовали. После этого "жертве" предлагают удалить всю существующую переписку, содержащую данные о покупке, но лишь при условии перевода 50 тысяч рублей на указанную карту. Как отмечают эксперты, в таких случаях мошенники шантажируют доверчивых россиян, поскольку те знают, что за покупку и хранение фальшивого прививочного сертификата в РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

"Продавцы нелегальных товаров и услуг будут использовать ситуацию по полной программе, сначала получив деньги за такую услугу, а потом шантажируя жертву и вытягивая из неё всё до копейки", — сказал генеральный директор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

При этом специалисты прогнозируют резкий рост подобных случаев обмана в самое ближайшее время. По словам начальника отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексея Дрозда, "если клиент купил поддельный сертификат, значит, он платёжеспособен". По этой причине "результативность подобных атак довольно высока", констатировал эксперт.

Также аналитики по кибербезопасности порекомендовали гражданам, оказавшимся в такой ситуации, ни в коем случае не отвечать на сообщения шантажистов и незамедлительно обращаться в полицию.