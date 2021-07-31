Эксперт оценил инициативу автоматически лишать прав водителей с серьёзными заболеваниями
Специалист отметил, что новая мера будет работать только в том случае, если автомобилисты будут проходить ежегодный медицинский осмотр.
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Сейчас в России водительскую медицинскую комиссию необходимо проходить раз в десять лет, однако за этот период состояние здоровья человека может измениться настолько, что он больше не сможет управлять транспортным средством. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом "Звезда", комментируя проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения".
"За десять лет состояние здоровья может измениться, и эти изменения могут привести к неотвратимым последствиям на дороге. Например, водитель прошёл медосмотр, поменял водительское удостоверение, у него случился инсульт, и парализовало половину тела. По формальным признакам его должны отстранить от управления транспортным средством, но по факту у него это право никто не забирал", — отметил эксперт.
Сажин подчеркнул, что такие осмотры в некоторых случаях носят формальный характер и не отражают состояния здоровья водителя. Он также добавил, что новая мера будет работать, только если автомобилисты будут проходить комиссию ежегодно, как это делается на предприятиях транспорта.
Ранее Лайф рассказывал, что российских водителей с серьёзными заболеваниями лишат прав автоматически. Отмечается, что с марта 2022 года необходимые для получения и продления прав медицинские справки не нужно будет предъявлять в ГИБДД.
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