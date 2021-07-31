Эксперт оценил инициативу автоматически лишать прав водителей с серьёзными заболеваниями

Сейчас в России водительскую медицинскую комиссию необходимо проходить раз в десять лет, однако за этот период состояние здоровья человека может измениться настолько, что он больше не сможет управлять транспортным средством. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом "Звезда", комментируя проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения".

"За десять лет состояние здоровья может измениться, и эти изменения могут привести к неотвратимым последствиям на дороге. Например, водитель прошёл медосмотр, поменял водительское удостоверение, у него случился инсульт, и парализовало половину тела. По формальным признакам его должны отстранить от управления транспортным средством, но по факту у него это право никто не забирал", — отметил эксперт.

Сажин подчеркнул, что такие осмотры в некоторых случаях носят формальный характер и не отражают состояния здоровья водителя. Он также добавил, что новая мера будет работать, только если автомобилисты будут проходить комиссию ежегодно, как это делается на предприятиях транспорта.