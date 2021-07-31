Новая трёхмерная панорама "Невского баталиста" откроется в Петербурге в начале 2022 года

В Санкт-Петербурге сотрудники творческой команды "Невский баталист" начали работу над новой трёхмерной панорамой под названием "Пропавшие в кинохронике", посвящённой истории сотрудников "Ленфильма" в военные годы. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

По информации издания, панорама будет размещена в пятом павильоне киностудии, где будут воссозданы рельеф, макеты техники, элементы зданий и фигуры героев. Трёхмерная инсталляция, дополненная медиа-, аудио- и световыми эффектами, создаст ощущение присутствия и позволит полностью погрузиться в обстановку событий.

"Наша команда начала работу по созданию нового проекта на территории "Ленфильма". Мы занимаемся созданием первых эпизодов, построением каркасов и основных объектов, а также разбором мастерской после переезда. В первом эпизоде речь пойдёт о поисковых отрядах и первых месяцах войны, а в целом проект расскажет о трудной работе кинооператоров и фотокорреспондентов во время войны", — сказала координатор "Невского баталиста" Маргарита Попова.

Она уточнила, что для первых посетителей новая панорама будет доступна в начале следующего года.