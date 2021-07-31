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Новая трёхмерная панорама "Невского баталиста" откроется в Петербурге в начале 2022 года

Инсталляция под названием "Пропавшие в кинохронике" будет посвящена истории сотрудников "Ленфильма" в военные годы. Она разместится в пятом павильоне киностудии.

31 июля, 11:41
<p>Фото ©<a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-07-31/novaya-panorama-nevskogo-batalista-primet-pervyh-posetiteley-v-nachale-2022-goda" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Фото © Газета "Петербургский дневник"

В Санкт-Петербурге сотрудники творческой команды "Невский баталист" начали работу над новой трёхмерной панорамой под названием "Пропавшие в кинохронике", посвящённой истории сотрудников "Ленфильма" в военные годы. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

По информации издания, панорама будет размещена в пятом павильоне киностудии, где будут воссозданы рельеф, макеты техники, элементы зданий и фигуры героев. Трёхмерная инсталляция, дополненная медиа-, аудио- и световыми эффектами, создаст ощущение присутствия и позволит полностью погрузиться в обстановку событий.

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"Наша команда начала работу по созданию нового проекта на территории "Ленфильма". Мы занимаемся созданием первых эпизодов, построением каркасов и основных объектов, а также разбором мастерской после переезда. В первом эпизоде речь пойдёт о поисковых отрядах и первых месяцах войны, а в целом проект расскажет о трудной работе кинооператоров и фотокорреспондентов во время войны", — сказала координатор "Невского баталиста" Маргарита Попова.

Она уточнила, что для первых посетителей новая панорама будет доступна в начале следующего года.

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Ранее мы сообщали, что в Новой Третьяковке открылась выставка к 800-летию Александра Невского. Её целью является не только вспомнить одного из величайших героев и полководцев Руси, но и показать связь времён, которую можно ощутить благодаря стараниям художников.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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