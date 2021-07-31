При оценке ситуации на Украине французским властям — если они не разбираются в собственной истории — стоит довериться свидетельствам своих политиков, которые непосредственно побывали на территории Незалежной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

В публикации Захарова прокомментировала ответ на запрос сенатора Натали Гуле в адрес МИД Франции по поводу "разгула неонацизма на Украине". Во внешнеполитическом ведомстве тогда заявили о наличии таких группировок в стране, отметив, что их популярность "не превышает среднюю по Европе". Там же добавили, что антисемитские акции на Украине проходят "реже, чем в Европе". По словам Захаровой, про неонацистский батальон "Азов" уже "давно всем известно, а про то, что в Европе ещё хуже — нет".

"В принципе, ответ французского МИД скорее должен возмутить местных законодателей, чем успокоить. Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой", — возмутилась Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан произнёс совсем абсурдный тезис о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине. Захарова напомнила, что в 30-х годах прошлого века один немецкий политик тоже пришёл к власти демократическим путём, но чем это закончилось в итоге, известно всем.

"Тот самый, который потом завоевал пол-Франции. Об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нём не было неонацизма — при нём был обыкновенный нацизм. С такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи", — подытожила Захарова.