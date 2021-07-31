Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

Бывший президент Украины Пётр Порошенко спустя почти три недели ответил на статью президента России Владимира Путина о единстве народов двух соседних стран, опубликованную 12 июля. Его слова приводит польское издание Gazeta Wyborcza.

Украинцы не имеют проблем с собственной идентичностью, отметил экс-глава Незалежной. По его словам, граждане его страны обладают собственным историческим опытом, политической культурой и "чувством причастности к европейской цивилизации".

"Нам по барабану, о чём именно Путин думает. Мы — украинская политическая нация, равными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ", — подчёркивает Порошенко.

Также политик указал на различия русских и украинцев, в частности, в историческом опыте, языке, песнях, танцах, кухне и культуре.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Президента Незалежной обрадовало, что материал вышел в том числе на украинском языке.