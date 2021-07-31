Три человека погибли в лобовом столкновении кроссовера и грузовика на трассе в Нижегородской области

Три человека погибли, двое пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла сегодня утром на 47-м километре автодороги Арзамас – Дивеево – Сатис. По предварительной информации, водитель японской иномарки выехал на встречку, где и произошло столкновение с автомобилем ГАЗ.

"В результате столкновения трое пассажиров автомобиля Mitsubishi Outlander получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель транспортного средства доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля ГАЗ осмотрен медиками и отпущен", — уточнили в МВД.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным прокуратуры, среди пострадавших есть ребёнок. По факту происшествия организована проверка.