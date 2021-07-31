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Три человека погибли в лобовом столкновении кроссовера и грузовика на трассе в Нижегородской области

Кроме того, ещё двое пострадали, одного из них госпитализировали. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

31 июля, 09:40
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-144134805_5011" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tarakann_sarov</a></p>

Фото © VK / tarakann_sarov

Три человека погибли, двое пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла сегодня утром на 47-м километре автодороги Арзамас – Дивеево – Сатис. По предварительной информации, водитель японской иномарки выехал на встречку, где и произошло столкновение с автомобилем ГАЗ.

"В результате столкновения трое пассажиров автомобиля Mitsubishi Outlander получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель транспортного средства доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля ГАЗ осмотрен медиками и отпущен", — уточнили в МВД.

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Четыре машины сгорели в массовом ДТП под Саратовом, есть погибший

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным прокуратуры, среди пострадавших есть ребёнок. По факту происшествия организована проверка.

Ранее Лайф рассказывал, что ребёнок погиб, шесть человек пострадали в жуткой аварии в Воронеже. Судя по кадрам с места ДТП, удар был лобовым. Автомобили оказались очень сильно смяты, особенно ВАЗ-2112.

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП со скорой

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП со скорой

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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