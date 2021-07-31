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Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность РФ и дальше помогать Турции в тушении лесных пожаров

Лидеры двух стран также рассмотрели актуальные темы многопланового сотрудничества государств и обсудили продолжение совместной работы по реализации достигнутых договорённостей.

31 июля, 09:35
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/pawluns" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pawluns</a></p>

Фото © Twitter / pawluns

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку", — говорится в сообщении.

Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции

Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции

Отмечается, что лидеры двух стран также рассмотрели актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества и дали позитивную оценку итогов состоявшегося заседания двусторонней Межправительственной комиссии. Кроме того, главы государств выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по реализации достигнутых договорённостей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло четыре человека, пострадало более 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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