Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность РФ и дальше помогать Турции в тушении лесных пожаров

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку", — говорится в сообщении.