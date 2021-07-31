Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность РФ и дальше помогать Турции в тушении лесных пожаров
Лидеры двух стран также рассмотрели актуальные темы многопланового сотрудничества государств и обсудили продолжение совместной работы по реализации достигнутых договорённостей.
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры двух стран также рассмотрели актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества и дали позитивную оценку итогов состоявшегося заседания двусторонней Межправительственной комиссии. Кроме того, главы государств выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по реализации достигнутых договорённостей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло четыре человека, пострадало более 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.
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