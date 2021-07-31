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Кабмин утвердил постановление о выплатах на школьников с 2 августа

Также на две недели раньше начнётся перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

31 июля, 09:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату в десять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже с понедельника", — сообщил Мишустин на заседании правительства накануне.

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Премьер-министр отметил, что выплату получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от шести до восемнадцати лет. Кроме того, на две недели раньше начнётся перечисление денег семьям, воспитывающим ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным образовательным программам.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты для школьников. Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до восемнадцати лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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