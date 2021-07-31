Кабмин утвердил постановление о выплатах на школьников с 2 августа

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату в десять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически всё готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже с понедельника", — сообщил Мишустин на заседании правительства накануне.

Премьер-министр отметил, что выплату получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от шести до восемнадцати лет. Кроме того, на две недели раньше начнётся перечисление денег семьям, воспитывающим ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным образовательным программам.