Названы самые популярные у граждан РФ направления народной программы "Единой России"

При формировании народной программы "Единой России" большое количество предложений от населения поступило в разделы, касающиеся благосостояния граждан. В числе предложенных новых мер поддержки — предоставление льготного жилья многодетным, увеличение размеров имеющихся выплат, расширение программы маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России". Отмечается, что также жители РФ предлагают ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам лекарства и обеспечить их мобильной связью.

"Среди основных проблем, которые волнуют жителей страны в здравоохранении, — оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием, увеличение числа специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний", — указано в пресс-релизе.

Кроме того, граждане РФ отмечают, что необходимо расширить спектр медицинских услуг в амбулаторных условиях, в том числе на дому, улучшить обеспечение больниц лекарствами и увеличить зарплаты медицинских работников. Последнее прежде всего касается сотрудников медучреждений в сельской местности. Также жители регионов считают важным снизить стоимость посещения физкультурно-оздоровительных центров.

Подчёркивается, что ещё два направления, которые наиболее популярны среди россиян, напрямую касаются создания комфортной среды для жизни. Речь идёт о благоустройстве дворовых территорий, велосипедных маршрутов, скверов, парков, обустройстве детских площадок и установке оборудования для занятий спортом. Также, по мнению граждан, необходимо расширить программы льготной ипотеки, ускорить процесс расселения из аварийного жилья, повысить качество строительства многоквартирных домов, усилить госконтроль за работой управляющих компаний и довести стоимость жилья до приемлемого уровня.

В сфере образования россияне отметили необходимость привлечения квалифицированных кадров в школы, повышения зарплат учителей, снижения бюрократической нагрузки на педагогов, а также улучшения материально-технической базы таких учебных заведений. Кроме того, для развития дошкольного образования, по мнению граждан РФ, важно строительство новых детсадов и ремонт уже существующих, а также повышение оплаты труда воспитателей.

"Мы получаем большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач. Аналитическая группа ведёт ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы "Единой России" и будут приняты на съезде партии", — отметил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Отмечается, что в опросе по основным разделам программы за две недели принял участие почти миллион человек. Наиболее активно себя проявили жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края. В десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области.

17 июля "Единая Россия" запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу, принять участие в формировании которой можно двумя способами: проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из одиннадцати разделов, охватывающих основные сферы жизни, или направить свои предложения через специальную форму.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пока не принял решения об участии во втором этапе съезда "Единой России". Партия провела первый этап съезда к выборам в Госдуму в Москве 19 июня. На нём российский лидер пожелал единороссам победы на выборах, но напомнил, что с них особый спрос. На втором этапе съезда, который должен состояться в августе, будет принята программа партии в окончательной редакции после доработки на основе предложений и замечаний, собранных в регионах. Будет и третий этап, он пройдёт уже после выборов, и его посвятят подведению итогов.