Россия выделила ещё пять самолётов и три вертолёта для борьбы с пожарами в Турции
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы и дальше оказывать Анкаре помощь в борьбе со стихией.
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Россия выделила Турции ещё пять самолётов Ил-76 и три вертолёта Ми-8 для борьбы с лесными пожарами, которые разбушевались в стране. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента Реджепа Эрдогана по итогам его переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
"Президент Эрдоган в ходе встречи поблагодарил президента Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами и за то, что Россия выделила ещё пять пожарных самолётов Ил-76, способных забирать на борт до 40 тонн воды, и три пожарных вертолёта Ми-8", — отмечается в релизе.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность РФ и дальше помогать Турции в тушении лесных пожаров. Лидеры двух стран также рассмотрели актуальные темы многопланового сотрудничества государств и обсудили продолжение совместной работы по реализации достигнутых договорённостей.
Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло несколько человек, пострадало более 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.
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