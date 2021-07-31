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Россия выделила ещё пять самолётов и три вертолёта для борьбы с пожарами в Турции

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы и дальше оказывать Анкаре помощь в борьбе со стихией.

31 июля, 11:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/yanginsondurum" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yanginsondurum</a></p>

Фото © Twitter / yanginsondurum

Россия выделила Турции ещё пять самолётов Ил-76 и три вертолёта Ми-8 для борьбы с лесными пожарами, которые разбушевались в стране. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента Реджепа Эрдогана по итогам его переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган в ходе встречи поблагодарил президента Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами и за то, что Россия выделила ещё пять пожарных самолётов Ил-76, способных забирать на борт до 40 тонн воды, и три пожарных вертолёта Ми-8", — отмечается в релизе.

Двое рабочих погибли при тушении лесных пожаров в Турции

Двое рабочих погибли при тушении лесных пожаров в Турции

Ранее Лайф рассказывал, что Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность РФ и дальше помогать Турции в тушении лесных пожаров. Лидеры двух стран также рассмотрели актуальные темы многопланового сотрудничества государств и обсудили продолжение совместной работы по реализации достигнутых договорённостей.

Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло несколько человек, пострадало более 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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