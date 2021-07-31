США вновь провалили испытания гиперзвуковой ракеты, "способной долететь до Москвы за 20 минут"

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов уже во второй раз провалили лётные испытания прототипа новейшей гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает The Drive.

По данным издания, тесты проводились на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья штата Калифорния. Ракета безопасно отделилась от самолёта, однако её двигатель не сработал. При этом американские военные отмечают, что, несмотря на технические проблемы, во время этого запуска удалось получить "ценные данные": в ходе предыдущих испытаний прототип не отделился от самолёта-носителя.

Как уточняется, гиперзвуковая ракета AGM-183A, разработанная компанией Lockheed Martin, оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком и благодаря своим техническим характеристикам способна развить скорость более 15 тысяч миль в час. СМИ также отмечали, что данная ракета может долететь до Пекина за 30 минут, а до Москвы — за 20.