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МИД России направил ноту протеста Украине из-за уничтожения воинских мемориалов во Львове

В ведомстве напомнили о подписании международного Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

31 июля, 10:41
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

МИД России направил украинской стороне ноту, потребовав выполнения Киевом международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов", — отметили в министерстве.

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В МИД России осудили "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом". Там напомнили о подписании международного Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

"Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего СССР", — подытожили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что во Львове демонтировали последние две фигуры Монумента славы Советской армии. Их направили в так называемый музей "Территория террора".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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