В Челябинске собака-сапбордист поучаствовала в соревнованиях

Кокер-спаниель из Челябинска покоряет волны на сапборде вместе с хозяином. Фото © LIFE

Необычную пару спортсменов, состоящую из американского кокер-спаниеля по кличке Муха и его хозяина Виталия Тарасова, можно увидеть на реке Миасс в Челябинске. Три года назад мужчина и его питомец нашли общее увлечение — катание на сапборде.

Этим видом спорта 50-летний Виталий решил заняться после того, как неудачно прыгнул с парашютом, поскольку сапбординг хорошо подходит для восстановления мышц. Поддержать хозяина решила и Муха. Кстати, до того как собака попала в семью, от неё два раза отказывались предыдущие хозяева.

"До нас Муха была в двух семьях. В восемь месяцев мы её приобрели, и через два месяца я сыну сказал, что это моя собака. С тех пор мы с Мухой не разлей вода", — рассказал Лайфу Виталий.

По словам нашего собеседника, Мухе развлечение понравилось настолько, что она не оставила хозяина даже на соревнованиях. Необычный дуэт мог бы занять призовое место, однако во время заезда собака неожиданно свалилась в воду, поэтому к финишу Виталий с питомицей пришёл лишь восьмым.

"Я не знаю, по какой причине это произошло: или увлеклась, когда позировала (её фотографировали с лодки), либо просто уже устала, соскользнула. Мне пришлось поднимать её, собаку же я не брошу, это член моей команды", — пояснил челябинец.

Впрочем, за безопасность собаки мужчина не переживает. По словам Виталия, это во многом связано с особенностью породы, так как кокер-спаниели сами по себе довольно хорошо плавают.