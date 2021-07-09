Хозяин устроил прощальное приключение своему псу, который умирал от лейкемии, но успел увидеть горы

57-летний владелец отеля в Лондоне Карлос Фреско не представлял свою жизнь без лабродуделя по кличке Монти. Но, когда полтора года назад пёс серьёзно заболел, мужчина понял — нужно готовиться к самому страшному. Так и случилось, состояние пушистика быстро ухудшалось, вскоре ему поставили страшный диагноз — "рак крови".

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Сначала Монти хорошо отреагировал на химиотерапию, но, к сожалению, лейкемия вернулась несколько недель назад, он начал таять на глазах Карлос Фреско

С тех пор Карлос возил мохнатого приятеля повсюду. А в прошлом месяце, когда лондонцу написал друг с просьбой отвезти его домой в Брекон, Монти тоже отправился с ними. Остановка на родине друга затянулась на неделю, но никто не торопился. Пока пёс наслаждался видом на горы, хозяин был благодарен ему за ещё несколько спокойных дней в компании любимого питомца.

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Там я наткнулся на старую ржавую тачку, решил очистить её от пыли и смазать маслом. На следующий день я положил Монти на пуховые одеяла и потащил его на вершину горы Пен-и-Ван. Ему очень понравилось, а то, как на него реагировали другие, удивительно. Все они по очереди помогали тащить тачку, и Монти был в восторге Карлос Фреско

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Казалось, хорошие эмоции немного взбодрили Монти, но, к сожалению, это не сказка — выздороветь как по волшебству он не смог. Дождавшись, когда День отца закончится, питомец скончался рядом с кроватью хозяина, пишет Daily Star