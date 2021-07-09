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Хозяин устроил прощальное приключение своему псу, который умирал от лейкемии, но успел увидеть горы

Британец 10 лет прожил со своим лабрадуделем Монти. Когда стало ясно, что питомец доживает свои последние дни, хозяин отправился в поход на один из самых высоких пиков страны, чтобы развлечь любимца.

9 июля, 14:49

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

57-летний владелец отеля в Лондоне Карлос Фреско не представлял свою жизнь без лабродуделя по кличке Монти. Но, когда полтора года назад пёс серьёзно заболел, мужчина понял — нужно готовиться к самому страшному. Так и случилось, состояние пушистика быстро ухудшалось, вскоре ему поставили страшный диагноз — "рак крови".

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Сначала Монти хорошо отреагировал на химиотерапию, но, к сожалению, лейкемия вернулась несколько недель назад, он начал таять на глазах

Карлос Фреско

С тех пор Карлос возил мохнатого приятеля повсюду. А в прошлом месяце, когда лондонцу написал друг с просьбой отвезти его домой в Брекон, Монти тоже отправился с ними. Остановка на родине друга затянулась на неделю, но никто не торопился. Пока пёс наслаждался видом на горы, хозяин был благодарен ему за ещё несколько спокойных дней в компании любимого питомца.

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Там я наткнулся на старую ржавую тачку, решил очистить её от пыли и смазать маслом. На следующий день я положил Монти на пуховые одеяла и потащил его на вершину горы Пен-и-Ван. Ему очень понравилось, а то, как на него реагировали другие, удивительно. Все они по очереди помогали тащить тачку, и Монти был в восторге

Карлос Фреско

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Фото © Facebook / The Brecon and Radnor Express

Казалось, хорошие эмоции немного взбодрили Монти, но, к сожалению, это не сказка — выздороветь как по волшебству он не смог. Дождавшись, когда День отца закончится, питомец скончался рядом с кроватью хозяина, пишет Daily Star

Он продержался до Дня отца и умер на следующее утро — я посмотрел на него с кровати, а он уже ушёл. Он выглядел таким умиротворённым, и я рад, что мы отправились в то последнее наше приключение вместе. Он был прекрасным маленьким мальчиком

Карлос Фреско

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40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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