Хозяин устроил прощальное приключение своему псу, который умирал от лейкемии, но успел увидеть горы
Британец 10 лет прожил со своим лабрадуделем Монти. Когда стало ясно, что питомец доживает свои последние дни, хозяин отправился в поход на один из самых высоких пиков страны, чтобы развлечь любимца.
57-летний владелец отеля в Лондоне Карлос Фреско не представлял свою жизнь без лабродуделя по кличке Монти. Но, когда полтора года назад пёс серьёзно заболел, мужчина понял — нужно готовиться к самому страшному. Так и случилось, состояние пушистика быстро ухудшалось, вскоре ему поставили страшный диагноз — "рак крови".
Сначала Монти хорошо отреагировал на химиотерапию, но, к сожалению, лейкемия вернулась несколько недель назад, он начал таять на глазах
С тех пор Карлос возил мохнатого приятеля повсюду. А в прошлом месяце, когда лондонцу написал друг с просьбой отвезти его домой в Брекон, Монти тоже отправился с ними. Остановка на родине друга затянулась на неделю, но никто не торопился. Пока пёс наслаждался видом на горы, хозяин был благодарен ему за ещё несколько спокойных дней в компании любимого питомца.
Там я наткнулся на старую ржавую тачку, решил очистить её от пыли и смазать маслом. На следующий день я положил Монти на пуховые одеяла и потащил его на вершину горы Пен-и-Ван. Ему очень понравилось, а то, как на него реагировали другие, удивительно. Все они по очереди помогали тащить тачку, и Монти был в восторге
Казалось, хорошие эмоции немного взбодрили Монти, но, к сожалению, это не сказка — выздороветь как по волшебству он не смог. Дождавшись, когда День отца закончится, питомец скончался рядом с кроватью хозяина, пишет Daily Star
Он продержался до Дня отца и умер на следующее утро — я посмотрел на него с кровати, а он уже ушёл. Он выглядел таким умиротворённым, и я рад, что мы отправились в то последнее наше приключение вместе. Он был прекрасным маленьким мальчиком
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