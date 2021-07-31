Двое рабочих погибли при тушении лесных пожаров в Турции

При тушении лесных пожаров на юге Турции погибли по меньшей мере двое рабочих. Об этом сообщает телеканал NTV.

По информации турецкого вещателя, погибшие работали на бульдозерах в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья. При этом подробности произошедшего не приводятся. Ранее местные СМИ также сообщали о троих погибших в Анталье и об одном — в Мугле.