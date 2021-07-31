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Двое рабочих погибли при тушении лесных пожаров в Турции

Они управляли бульдозерами в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья. Другие подробности произошедшего уточняются.

31 июля, 10:16
<p>Фото ©<a href="https://www.ntv.com.tr/turkiye/bes-ilde-yanginla-mucadele-manavgatta-2-isci-hayatini-kaybetti,LeRIj3El606xuiuSESubmw" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Телеканал NTV</a></p>

Фото © Телеканал NTV

При тушении лесных пожаров на юге Турции погибли по меньшей мере двое рабочих. Об этом сообщает телеканал NTV.

По информации турецкого вещателя, погибшие работали на бульдозерах в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья. При этом подробности произошедшего не приводятся. Ранее местные СМИ также сообщали о троих погибших в Анталье и об одном — в Мугле.

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Вместе с тем NTV информирует, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен отправиться в наиболее пострадавшие от природных пожаров регионы — Манавгат и Мармарис, которые ранее были объявлены зоной бедствия.

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Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла и Адана, а также городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. В результате удара стихии погибло несколько человек, пострадало более 180. Несмотря на заверения местных властей в том, что никакой опасности для отдыхающих нет, некоторые отели уже начали эвакуировать своих постояльцев.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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