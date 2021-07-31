Двое рабочих погибли при тушении лесных пожаров в Турции
Они управляли бульдозерами в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья. Другие подробности произошедшего уточняются.
Фото © Телеканал NTV
При тушении лесных пожаров на юге Турции погибли по меньшей мере двое рабочих. Об этом сообщает телеканал NTV.
По информации турецкого вещателя, погибшие работали на бульдозерах в районе курортного города Манавгата в провинции Анталья. При этом подробности произошедшего не приводятся. Ранее местные СМИ также сообщали о троих погибших в Анталье и об одном — в Мугле.
Вместе с тем NTV информирует, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен отправиться в наиболее пострадавшие от природных пожаров регионы — Манавгат и Мармарис, которые ранее были объявлены зоной бедствия.
Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла и Адана, а также городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. В результате удара стихии погибло несколько человек, пострадало более 180. Несмотря на заверения местных властей в том, что никакой опасности для отдыхающих нет, некоторые отели уже начали эвакуировать своих постояльцев.
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