В Челябинской области пропал без вести бывший вратарь "Металлурга" Александр Печурский
По данным поискового отряда, спортсмен исчез в период с 10 по 13 июля. Он вышел из дома в Магнитогорске, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Александр Печурский. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
В Челябинской области пропал без вести российский хоккеист, бывший вратарь "Металлурга" Александр Печурский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
"Заявление о пропаже Печурского зарегистрировано. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его местонахождения", — заявила собеседница агентства.
В поисковом отряде "Легион-спас 74" уточнили, что хоккеист пропал в период с 10 по 13 июля. Печурский вышел из дома на улице Труда в Магнитогорске, о его местонахождении до сих пор неизвестно.
Отметим, что спортсмену 31 год. Последним клубом, за который он выступал, был новокузнецкий "Металлург" — сезон 2019/2020. А в КХЛ Печурский играл за "Металлург" из Магнитогорска, в составе которого в 2014 году стал обладателем Кубка Гагарина, и за хабаровский "Амур". Всего в лиге в активе хоккеиста 64 игры (13 побед).
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