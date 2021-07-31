В Челябинской области пропал без вести бывший вратарь "Металлурга" Александр Печурский

В Челябинской области пропал без вести российский хоккеист, бывший вратарь "Металлурга" Александр Печурский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

"Заявление о пропаже Печурского зарегистрировано. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его местонахождения", — заявила собеседница агентства.

В поисковом отряде "Легион-спас 74" уточнили, что хоккеист пропал в период с 10 по 13 июля. Печурский вышел из дома на улице Труда в Магнитогорске, о его местонахождении до сих пор неизвестно.

Отметим, что спортсмену 31 год. Последним клубом, за который он выступал, был новокузнецкий "Металлург" — сезон 2019/2020. А в КХЛ Печурский играл за "Металлург" из Магнитогорска, в составе которого в 2014 году стал обладателем Кубка Гагарина, и за хабаровский "Амур". Всего в лиге в активе хоккеиста 64 игры (13 побед).