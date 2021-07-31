Набиуллина заявила, что инфляция в России будет долгосрочной

Инфляция в России будет долгосрочным явлением. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью газете Financial Times.

"У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <...>, но они реагируют на пандемию, цены растут", — заявила глава регулятора.

По её словам, в ближайшем будущем ЦБ продолжит реализовывать жёсткую кредитно-денежную политику. При этом Набиуллина подчеркнула, что такие "экстренные меры" не должны быть длительными. Вместе с тем глава ЦБ отметила, что проводимая регулятором политика по снижению инфляции направлена на улучшение финансового положения россиян.