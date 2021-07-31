Набиуллина заявила, что инфляция в России будет долгосрочной
Центробанк продолжит реализовывать жёсткую кредитно-денежную политику, подчеркнула глава регулятора. Однако, по её словам, такие "экстренные меры" не должны быть длительными.
Эльвира Набиуллина. Фото © Kremlin.ru
Инфляция в России будет долгосрочным явлением. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью газете Financial Times.
"У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <...>, но они реагируют на пандемию, цены растут", — заявила глава регулятора.
По её словам, в ближайшем будущем ЦБ продолжит реализовывать жёсткую кредитно-денежную политику. При этом Набиуллина подчеркнула, что такие "экстренные меры" не должны быть длительными. Вместе с тем глава ЦБ отметила, что проводимая регулятором политика по снижению инфляции направлена на улучшение финансового положения россиян.
Ранее стало известно, что совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. По оценке ЦБ, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня.
Комментариев: 1
После такого циничного заявления что они не могут сдержать инфляцию как порядочные люди они должны уйти в отставку вместе с правительством, Даже в Ираке и Мозамбике инфляция около 5.5%, а в Китае 1.2 % а в Швеции 1.3% вот и судите кто у власти..Что бы бороться с инфляцией нам нужно Шведское или Германское правительство а не эти клоуны...Они не знают как регулировать рынок, или не хотят чем выше цены тем выше НДС, акцизы,- казна растет....