В Крыму десять туристов перевернули судно из-за медузы

Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось в районе грота Дианы в Крыму из-за медузы, которую заметили отдыхающие. Об этом сообщила пресс-служба регионального ЛУ МВД на транспорте.

"Во время морской прогулки <...> люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились её рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось", — говорится на сайте ведомства.

В итоге все отдыхающие оказались в воде. На помощь им пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. К счастью, пострадавших среди них не оказалось. Катер береговой охраны отбуксировал судно. Тем временем транспортные полицейские и следователи начали проверку по факту случившегося, в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна будет принято процессуальное решение.