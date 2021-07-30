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В Крыму десять туристов перевернули судно из-за медузы

Они разом бросились рассматривать морского обитателя и резко изменили центр тяжести плавсредства.

30 июля, 08:43
<p>Фото © <a href="https://%D0%BA%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%82.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/25246022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Крымское ЛУ МВД на транспорте</a></p>

Фото © Крымское ЛУ МВД на транспорте

Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось в районе грота Дианы в Крыму из-за медузы, которую заметили отдыхающие. Об этом сообщила пресс-служба регионального ЛУ МВД на транспорте.

"Во время морской прогулки <...> люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились её рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось", — говорится на сайте ведомства.

В итоге все отдыхающие оказались в воде. На помощь им пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. К счастью, пострадавших среди них не оказалось. Катер береговой охраны отбуксировал судно. Тем временем транспортные полицейские и следователи начали проверку по факту случившегося, в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна будет принято процессуальное решение.

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А ранее Лайф сообщал об инциденте с перевернувшимся судном у южного побережья Китая. Всё случилось в заливе Хунхайвань в городском округе Хойчжоу. В результате ЧП в воде оказалось около 70 человек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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