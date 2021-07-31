Восьмой соревновательный день на Олимпийских играх в Токио получился для сборной России не самым плодотворным и богатым на медали. И тем не менее наши спортсмены, как и прежде, выступали крайне достойно и всячески пытались проявить себя.

Ожидаемое золото

Победа дня — золото в женском фехтовании. Наши саблистки сначала (несколько дней назад) показали всему миру всю мощь в личном первенстве, а теперь и в командном. В статусе главного фаворита российская команда (Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева) без проблем пробилась в финал, где пришлось помучиться.

Соперницы из Франции были не согласны с таким положением дел и хотели увезти золото с собой. По ходу финала у них был неплохой отрыв, который наши девочки быстро отыграли и ушли в свой. Его ликвидировать француженки не смогли. В итоге — 11-е золото нашей команды!

Две медали в стрельбе

Обрадовали болельщиков и две Юлии — Зыкова и Каримова, которые взяли серебро и бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров. При этом первая квалифицировалась с олимпийским рекордом, но чуть-чуть дрогнула в конце и проиграла швейцарке Кристен. Каримова же, напротив, к концу соревнований собралась и выгрызла бронзу.

Грусть в плавании и дзюдо

Будем честны, в плавании и дзюдо мы были вправе ждать гораздо больше наград. В бассейне нам снова крайне не везло. Андрей Минаков стал четвёртым в стометровке баттерфляем, Анастасия Кирпичникова — восьмой на дистанции 800 метров вольным стилем, а команда в комбинированной смешанной эстафете — лишь седьмой. Мимо финала проплыли и Климент Колесников с Владимиром Морозовым, которые могли претендовать на медали в полтиннике вольным стилем.

На медали мы могли рассчитывать и в командных соревнованиях по дзюдо, однако и здесь удача от нас отвернулась. Сначала в полуфинале против Японии (0:4), а затем и в битве за бронзу против команды Израиля (1:4). Такой результат явно не устроил ни спортсменов, ни тренеров сборной.

Не сумели взять медали и наши прыгуны на батуте. Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков остались за бортом тройки, а бал правил белорус Иван Литвинович. Наверняка этот результат безумно порадовал президента страны Александра Лукашенко.

Победы в игровых видах спорта

Зато обрадовали волейболистки и гандболистки. Первые без особых проблем разгромили сборную США — 3:0. Вторые же в сверхнапряжённом поединке были сильнее команды Франции — 28:27. Добавим, что такой результат отправил обе сборные в раунд плей-офф. А значит, вся борьба за медали только начинается.

В плей-офф отправились и чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В своей группе они заняли первое место и теперь сыграют в 1/8 финала.

Огорчили же теннисистки. Елена Веснина и Вероника Кудерметова в матче за бронзу, кажется, уверенно шли к заслуженной награде. Однако с ног на голову ситуация перевернулась тогда, когда до победы россиянкам оставалось одно очко. Бразильянки сначала отыграли четыре матчбола, а затем и вовсе забрали медаль себе.

Завершила выступления на Олимпиаде и сборная по регби-7. Самая многострадальная российская команда, которая была вынуждена перед играми сидеть на карантине, заняла восьмое место. Чемпионками же стали представительницы Новой Зеландии, которые вчера дважды обыграли именно россиянок.