Королевы фехтования и стрельбы: Итоги восьмого дня Олимпиады в Токио
Наша сборная продолжает находиться на четвёртом месте в командном зачёте, а вот по общему количеству наград мы третьи.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Восьмой соревновательный день на Олимпийских играх в Токио получился для сборной России не самым плодотворным и богатым на медали. И тем не менее наши спортсмены, как и прежде, выступали крайне достойно и всячески пытались проявить себя.
Ожидаемое золото
Победа дня — золото в женском фехтовании. Наши саблистки сначала (несколько дней назад) показали всему миру всю мощь в личном первенстве, а теперь и в командном. В статусе главного фаворита российская команда (Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева) без проблем пробилась в финал, где пришлось помучиться.
Соперницы из Франции были не согласны с таким положением дел и хотели увезти золото с собой. По ходу финала у них был неплохой отрыв, который наши девочки быстро отыграли и ушли в свой. Его ликвидировать француженки не смогли. В итоге — 11-е золото нашей команды!
Две медали в стрельбе
Обрадовали болельщиков и две Юлии — Зыкова и Каримова, которые взяли серебро и бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров. При этом первая квалифицировалась с олимпийским рекордом, но чуть-чуть дрогнула в конце и проиграла швейцарке Кристен. Каримова же, напротив, к концу соревнований собралась и выгрызла бронзу.
Грусть в плавании и дзюдо
Будем честны, в плавании и дзюдо мы были вправе ждать гораздо больше наград. В бассейне нам снова крайне не везло. Андрей Минаков стал четвёртым в стометровке баттерфляем, Анастасия Кирпичникова — восьмой на дистанции 800 метров вольным стилем, а команда в комбинированной смешанной эстафете — лишь седьмой. Мимо финала проплыли и Климент Колесников с Владимиром Морозовым, которые могли претендовать на медали в полтиннике вольным стилем.
На медали мы могли рассчитывать и в командных соревнованиях по дзюдо, однако и здесь удача от нас отвернулась. Сначала в полуфинале против Японии (0:4), а затем и в битве за бронзу против команды Израиля (1:4). Такой результат явно не устроил ни спортсменов, ни тренеров сборной.
Не сумели взять медали и наши прыгуны на батуте. Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков остались за бортом тройки, а бал правил белорус Иван Литвинович. Наверняка этот результат безумно порадовал президента страны Александра Лукашенко.
Победы в игровых видах спорта
Зато обрадовали волейболистки и гандболистки. Первые без особых проблем разгромили сборную США — 3:0. Вторые же в сверхнапряжённом поединке были сильнее команды Франции — 28:27. Добавим, что такой результат отправил обе сборные в раунд плей-офф. А значит, вся борьба за медали только начинается.
В плей-офф отправились и чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В своей группе они заняли первое место и теперь сыграют в 1/8 финала.
Огорчили же теннисистки. Елена Веснина и Вероника Кудерметова в матче за бронзу, кажется, уверенно шли к заслуженной награде. Однако с ног на голову ситуация перевернулась тогда, когда до победы россиянкам оставалось одно очко. Бразильянки сначала отыграли четыре матчбола, а затем и вовсе забрали медаль себе.
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Завершила выступления на Олимпиаде и сборная по регби-7. Самая многострадальная российская команда, которая была вынуждена перед играми сидеть на карантине, заняла восьмое место. Чемпионками же стали представительницы Новой Зеландии, которые вчера дважды обыграли именно россиянок.
В итоге 31 июля российские спортсмены положили в копилку сборной три медали — золотую, серебряную и бронзовую. Всего в активе команды России 37 наград: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. В общекомандном зачёте мы находимся на четвёртом месте, уступая Китаю, Японии и США. При этом по количеству медалей наша сборная располагается на третьем месте.
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