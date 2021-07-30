Гнев Батьки: Чем грозит белорусским спортсменам отсутствие медалей на Олимпиаде Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Батька нервничает и почему "успехи" белорусской сборной могут обернуться сокращением финансирования спортсменов. 30 июля, 14:55 Фото © Дмитрий Астахов / POO

Белорусский президент Александр Лукашенко устроил разнос спортсменам национальной сборной, выступающей на Олимпиаде в Токио. Сборная страны до сих пор не завоевала ни одной медали, занимая в общекомандном зачете 82-е место, пропустив вперед Таиланд, Фиджи, Украину и даже Туркмению.

Нельзя сказать, что Белоруссия всегда была великой спортивной державой. Но и в хвосте никогда не плелась.

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро белорусы завоевали девять медалей (из них одна золотая, по две серебряных и бронзовых), на Играх в Лондоне в 2012-м — десять (два золота), а в Пекине в 2008-м — аж 18 (пять золотых). Тенденция налицо. Впрочем, позади только половина Игр, ситуацию, конечно, ещё можно исправить, но едва ли серьёзно.

В придачу к этому случился и небольшой допинговый скандал: с Олимпиады отозвали трёх белорусских легкоатлеток, которые не смогли пройти необходимое количество допинг-тестов. Конечно, приятного мало и есть что критиковать.

Впрочем, Батька выступает в свойственной ему манере — чересчур эмоционально, намекая на лишение спортсменов денег. По его словам, Белоруссия "больше, чем любая другая страна" финансирует спорт, но результата от этого нет.

"Как видите, Олимпиада… Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями", — отметил Лукашенко на совещании по кадровым вопросам.

Он заявил, что спортсмены перестали выигрывать, потому что "не голодные", и привёл в пример атлетов из Африки и Сербии:

"Талантливая нация, такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь всё. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем".

"Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жёны! В чемпионате по футболу некоторые люди, футболисты, получали огромные суммы денег. А зачем жёнам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?" — посетовал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, финансовые выплаты должны быть исключительно заслуженными.

"Я не против, если талантливый, привёз стране славу, медали, ордена — получай всё. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим. Спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат, он должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому, тогда будет результат".

На самом деле специалисты считают, что нет прямой связи между тратами на спорт и количеством завоёванных медалей. Конечно, деньги в определённой степени повышают шансы, но… тут много факторов.

К примеру, белорусский батутист Владислав Гончаров, принёсший первую золотую медаль Белоруссии в Рио пять лет назад, отвечая на вопросы о том, как ему удалось победить, говорил, что всё дело в тренере. Тогда, кстати, представитель России, которую в Минске всегда ставят в пример, занял лишь пятое место, а представители Китая — второе и третье. И можно не сомневаться, что россияне, а тем более — китайцы, тратят несравнимо больше денег на спорт, чем белорусы. Но, как видим, деньги далеко не всё решают.

И да, расходы на спорт — это не только расходы на зарплаты самим спортсменам и тренерам. Это ещё и оплата инвентаря (к примеру, хоккеисту требуется по 4–5 клюшек в месяц), амуниции, питание, аренда спортивных залов, стадионов и другие статьи расходов.

Честно говоря, не думаю, что белорусские спортсмены так уж много получают, чтобы Лукашенко мог столь требовательно с них спрашивать. Логика его понятна: голодный спортсмен лучше выступает, чем сытый. Но эта логика весьма примитивна: голодный спортсмен не сможет выступать вообще, говорю это как человек, увлекающийся любительским спортом, — не покушаешь — на тренировку не пойдёшь. Я уж не говорю о том, что полноценные тренировки требуют немалых денег, помимо расходов на еду.

Но Батька всё упрощает. И его логика на самом деле ещё проще: если спортсмены не завоевывают медалей, их надо наказывать рублём. И тут дело даже не в том, что Лукашенко не особо разбирается в том, как устроена эта система. А в том, что его слова — чистый популизм. Это должно понравится населению, которое голосует за Батьку потому, что он Батька, что может сильной рукой приложить "дармоедов, жирующих на народные деньги". Такой примитивный подход до сих пор весьма популярен в Белоруссии. Да чего греха таить — и в России тоже. Спортсмен, который не побеждает, — нахлебник и "враг народа". А главный защитник народа и борец с его врагами — это, безусловно, Батька-президент.

Что ж, развивая эту логическую цепочку, предлагаю, пойти дальше — к более решительным мерам. К примеру, брать в заложники семьи спортсменов при плохих результатах.

Эта шутка весьма популярна на постсоветском пространстве. Популярности ей придают слухи о том, что делают со спортсменами-неудачниками в КНДР.

Еще в 1966-м, когда северокорейская футбольная команда, которая попала во второй раунд чемпионата мира по футболу, проиграла команде Португалии, западные СМИ утверждали, что корейские спортсмены, которых видели развлекающимися с местными женщинами, были по возвращении на родину отправлены в концентрационный лагерь. Такие же слухи распространялись после того, как в 2010-м северокорейской сборной не удалось набрать ни одного очка, она финишировала на последнем месте в группе и с большой отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей. То же было и после того, как спортсмены из КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не выиграли ни одной медали.

На самом деле всё это, конечно, фейки и элементы антикорейской пропаганды — из той же серии, что байки про расстрелы неугодных чиновников из миномётов и огнемётов, причём лично Ким Чен Ыном. Однако это работает, и многие верят в подобную чушь. При этом противники режима, либералы — падают в обморок от ужаса, а сторонники "жесткой руки" отчаянно аплодируют и сетуют, что власти их страны не предпринимают подобных мер.

Единственный случай в истории, когда спортсменов реально отправляли в лагеря и расстреливали за результаты выступлений — знаменитый "Матч смерти" в оккупированном гитлеровцами Киеве, да и в нём очень многое мифологизировано.

В любом случае сегодня в мире нет режимов, которые были бы способны на такое, так что угрозы звучат намного мягче: не победишь — ходи голодным.

Кстати, вышеупомянутый "Матч смерти" продемонстрировал всему миру, что даже голодный в прямом смысле слова (футболисты тогда жили на скудном хлебном пайке) спортсмен может не только выступить, но и победить откормленного противника при наличии мотивации. Которой, очевидно, и не хватает белорусским атлетам.

Может, об этом стоило бы задуматься Лукашенко? А ещё о системе подготовки, разрушенной с крахом СССР. Первые годы независимости можно было выезжать на советском наследии, но сегодня это, судя по результатам выступлений спортсменов, уже не работает.

А пригрозить оставить без денег — это самый простой способ. И, как показывает практика, наименее эффективный. Впрочем, если задача не в том, чтобы добиться успехов в спорте, а в том, чтобы добиться симпатий населения, — другой вопрос. Однако надолго ли хватит этих симпатий, если они не конвертируются в реальные достижения, в том числе в спорте?

Авторы Дмитрий Родионов