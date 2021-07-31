Полузащитник "Локомотива" Крыховяк не попал в заявку на матч с ЦСКА
Ранее появилась информация, что он перешёл в "Краснодар", с которым подписал трёхлетний контракт.
Фото © ФК "Локомотив"
Полузащитник "Локомотива" и лидер команды Гжегож Крыховяк не попал в заявку железнодорожников на матч с ЦСКА, который состоится вечером 31 июля.
При этом Дмитрий Баринов, которого сватают в "Зенит", попал в стартовый состав, а вот Антон Миранчук остался на скамейке запасных.
Добавим, что матч ЦСКА — "Локомотив" пройдёт на "ВЭБ-арене" в Москве. Начало встречи в 20:00.
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