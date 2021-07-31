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Полузащитник "Локомотива" Крыховяк не попал в заявку на матч с ЦСКА

Ранее появилась информация, что он перешёл в "Краснодар", с которым подписал трёхлетний контракт.

31 июля, 16:34
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" и лидер команды Гжегож Крыховяк не попал в заявку железнодорожников на матч с ЦСКА, который состоится вечером 31 июля.

При этом Дмитрий Баринов, которого сватают в "Зенит", попал в стартовый состав, а вот Антон Миранчук остался на скамейке запасных.

СМИ: Лидер "Локомотива" Крыховяк перешёл в "Краснодар"

СМИ: Лидер "Локомотива" Крыховяк перешёл в "Краснодар"

Добавим, что матч ЦСКА — "Локомотив" пройдёт на "ВЭБ-арене" в Москве. Начало встречи в 20:00.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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