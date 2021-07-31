Полузащитник "Локомотива" Крыховяк не попал в заявку на матч с ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" и лидер команды Гжегож Крыховяк не попал в заявку железнодорожников на матч с ЦСКА, который состоится вечером 31 июля.

При этом Дмитрий Баринов, которого сватают в "Зенит", попал в стартовый состав, а вот Антон Миранчук остался на скамейке запасных.