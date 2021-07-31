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"Динамо" обыграло "Уфу", упустив преимущество в два мяча по ходу матча

Команда Сандро Шварца после двух туров имеет в активе шесть очков, тогда как у подшефных Алексея Стукалова ноль баллов.

31 июля, 16:29
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" одержало вторую победу на старте сезона в РПЛ, обыграв на выезде "Уфу" со счётом 3:2.

В первом тайме оба гола бело-голубых забил Даниил Фомин, причём дважды это сделал с 11-метровой отметки. В конце матча Гамид Агаларов оформил дубль и сравнял счёт, однако за несколько минут до конца Шиманьский принёс победу москвичам.

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После двух матчей в активе "Динамо" шесть очков и первое место в турнирной таблице наряду с "Рубином". Уфимцы же по итогам стартовых туров имеют ноль баллов. В следующем матче они примут дома ещё один столичный клуб — "Локомотив".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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