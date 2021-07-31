"Динамо" обыграло "Уфу", упустив преимущество в два мяча по ходу матча
Команда Сандро Шварца после двух туров имеет в активе шесть очков, тогда как у подшефных Алексея Стукалова ноль баллов.
Фото © ФК "Динамо"
Московское "Динамо" одержало вторую победу на старте сезона в РПЛ, обыграв на выезде "Уфу" со счётом 3:2.
В первом тайме оба гола бело-голубых забил Даниил Фомин, причём дважды это сделал с 11-метровой отметки. В конце матча Гамид Агаларов оформил дубль и сравнял счёт, однако за несколько минут до конца Шиманьский принёс победу москвичам.
После двух матчей в активе "Динамо" шесть очков и первое место в турнирной таблице наряду с "Рубином". Уфимцы же по итогам стартовых туров имеют ноль баллов. В следующем матче они примут дома ещё один столичный клуб — "Локомотив".
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