"Динамо" обыграло "Уфу", упустив преимущество в два мяча по ходу матча

Московское "Динамо" одержало вторую победу на старте сезона в РПЛ, обыграв на выезде "Уфу" со счётом 3:2.

В первом тайме оба гола бело-голубых забил Даниил Фомин, причём дважды это сделал с 11-метровой отметки. В конце матча Гамид Агаларов оформил дубль и сравнял счёт, однако за несколько минут до конца Шиманьский принёс победу москвичам.