Российские тхэквондисты на Олимпиаде в Токио произвели фурор. На Играх в японской столице выступили четыре российских бойца, и каждый из них выиграл медаль. Максим Храмцов и Владислав Ларин завоевали золото, Татьяна Минина — серебро, Михаил Артамонов — бронзу. Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт на Олимпиаде.

Владислав Ларин оценил шансы РФ на доминирование в этом виде спорта на международной арене. По его мнению, по меньшей мере тхэквондо станет популярнее в России.

"Думаю, мы показали хороший пример всем, что такое тхэквондо, каких успехов в нашем виде спорта можно добиваться. Верю, что сейчас ещё больше детей начнут заниматься им. Я показал, что при трудолюбии, упорстве и желании идти к своей цели можно добиться большого успеха", — сказал Ларин в интервью "Известиям".

Он рассказал, что планирует восстановить форму и продолжить выступления. Получив заветную олимпийскую медаль, он не намерен на этом останавливаться.

"Часто думал: что будет, если выиграю Олимпиаду, какая останется мотивация? Но теперь понимаю, что надо оставить большое наследие в нашем виде спорта. И одной олимпийской медалью тут не отделаешься. Надо две, а ещё лучше — три", — говорит спортсмен.