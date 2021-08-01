"Это немного беспокоит": В Швейцарии заявили о возможном существовании коронавируса с 2013 года
Изобретателя антисептика беспокоит тот факт, что в лаборатории не осталось замороженных образцов.
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Ставший причиной этой пандемии коронавирус SARS-CoV-2 мог существовать уже в 2013 году. Об этом заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.
"Остаётся неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Ухани, в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий — на 96% — на CoViD-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остаётся непонятным, — это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухани", — сказал Питте в интервью РИА "Новости".
Он отметил, что в Ухани есть несколько лабораторий, работающих с коронавирусами. По данным Питте, сотрудники этих центров делали научные публикации, защищали диссертации, но всё это потом якобы исчезло.
"Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", — говорит Питте.
Он считает, что это не доказывает искусственного происхождения SARS-CoV-2, но "это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на CoViD-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад".
А в Китае назвали подозрительным закрытие биолаборатории в США перед пандемией ковида. По данным журналистов КНР, там хранились вещества, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "отряда 731".
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